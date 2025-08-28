الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

مركز عجمان للمشاريع الجديدة بالمنطقة الحرة يفتتح مكتباً تمثيلياً في دبي

28 أغسطس 2025 17:33

 
عجمان (وام)
افتتح مركز عجمان للمشاريع الجديدة - منطقة حرة (ANCFZ)، مكتبه التمثيلي في إمارة دبي بالتعاون مع شركة FDI Zone لاستقطاب رواد الأعمال.
وتمثل هذه الخطوة توسعاً استراتيجياً يعزّز نطاق تقديم الخدمات الاستثمارية، ويجعلها أكثر سهولة وابتكاراً وجاذبية للمستثمرين، بما يتيح لرواد الأعمال إمكانية تأسيس أعمالهم وتسجيل شركاتهم في عجمان من داخل دبي عبر منظومة رقمية متكاملة وفقاً لأعلى معايير الكفاءة والشفافية.
أكد الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس مركز عجمان للمشاريع الجديدة - منطقة حرة، خلال حفل التدشين التزام المركز الدائم لتوفير بيئة أعمال محفّزة وعصرية، تدعم تطلعات المستثمرين ورواد الأعمال وتعزّز مكانة إمارة عجمان المتنامية كمركز ريادي للأعمال في دولة الإمارات، معرباً عن ترحيبه بهذه الخطوة، التي تُعد نموذجاً ناجحاً للتعاون الاقتصادي مع القطاع الخاص ونواة لتأسيس وبناء شراكات استراتيجية تواكب التحولات الاقتصادية العالمية.
وقال ريشي سومايا، المدير التنفيذي لمركز عجمان للمشاريع الجديدة - منطقة حرة إن المكتب التمثيلي الجديد سيعمل كمركز لترويج الخدمات المقدمة ودعم قاعدة المتعاملين المتنامية في المركز.
وأضاف أن هذه الخطوة جاءت تماشياً مع حجم النمو المتسارع في المركز، والذي أثمر استقطاب العديد من المستثمرين من 150 دولة حول العالم من بداية افتتاح المركز منذ عام تقريباً، وذلك بإجمالي استثمارات تتجاوز 250 مليون درهم.
من جانبهم، أوضح ممثلو شركة FDI ZONE لاستقطاب رواد الأعمال أن هذا المكتب التمثيلي ليس مجرد نافذة خدمية بل سيكون منصة استراتيجية لتمكين المستثمر من الانخراط الفعّال في بيئة استثمارية ذات معايير عالمية.

