الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

31 % نمو التجارة غير النفطية بين الإمارات وماليزيا خلال النصف الأول

31 % نمو التجارة غير النفطية بين الإمارات وماليزيا خلال النصف الأول
28 أغسطس 2025 17:34


تشهد التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات وماليزيا نمواً ملحوظاً، حيث بلغت قيمتها 5.5 مليار دولار في عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 10.9% مقارنة بعام 2023. وفي النصف الأول من عام 2025، سجلت 3.3 مليار دولار، ما يمثل زيادة قدرها 30.9% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2024.
والتقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أعضاء مجلس الأعمال الماليزي في دولة الإمارات؛ لتسليط الضوء على الفوائد المتوقعة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا، فور دخولها حيز التنفيذ، كما شهد اللقاء تبادل الرؤى والأفكار حول سُبل تحقيق الاستفادة الكاملة من هذه الاتفاقية، بما يلبي تطلعات وطموحات مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في البلدين.
وتستهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع ماليزيا، باعتبارها شريكاً محورياً لدولة الإمارات في منطقة «الآسيان»، إلى الارتقاء بالروابط التجارية والاستثمارية الثنائية، وتوفير منصة جديدة للتعاون، وبناء الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أهمية الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وماليزيا لتعظيم الفوائد التي ستولّدها للقطاع الخاص.
وقال: «تتيح الاتفاقية وصولاً أفضل إلى الأسواق، وتخفيضاً في الرسوم الجمركية، وتحفيزاً للتبادلات التجارية عبر مختلف القطاعات، بما يمكن الشركات الإماراتية والماليزية من تحقيق النمو المتبادل».
وأكد معالي الزيودي المكانة المهمة لماليزيا باعتبارها أحد أبرز الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في منطقة رابطة آسيان، قائلاً: «نظراً لقوة اقتصاد ماليزيا المبني على التصدير والتزامها بالتجارة المنفتحة القائمة على القواعد، وبفضل شبكتها الواسعة من الشركاء التجاريين التي تضم 16 اتفاقية تجارة حرة، من بينها الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية، والاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ، نرى فرصاً وآفاقاً كبيرة للتعاون، وتحقيق المزيد من الازدهار المتبادل».
ودعا معالي الدكتور ثاني الزيودي الشركات إلى الاستعداد لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، مؤكداً: «إن تعزيز الروابط بين القطاع الخاص في الإمارات وماليزيا، سيفتح عدداً من المسارات الجديدة للاستثمار والابتكار في قطاعات رئيسية مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية باعتبارها مجالات جاهزة للتعاون المشترك».
والتزمت ماليزيا ودولة الإمارات بتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة لاقتصادي الدولتين. بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوطيد العلاقات الثنائية، ويشمل التعاون استثمارات شركات إماراتية رائدة، مثل «مبادلة للطاقة» و«بنك أبوظبي الأول» في ماليزيا، إلى جانب نشاط شركات ماليزية ناجحة في الإمارات، منها «جي آي إس بي القابضة».
ومع تعزيز دولة الإمارات لشراكاتها الاستراتيجية في منطقة آسيان، يشكّل تعاونها مع ماليزيا فرصة مهمة لتحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي المشترك.
وبفضل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الإمارات مع كل من إندونيسيا وكمبوديا وماليزيا وفيتنام، رسّخت الدولة تجارتها الخارجية غير النفطية مع دول آسيان إلى حد كبير، حيث وصلت إلى 37.7 مليار دولار عام 2024، بزيادة تبلغ 4.2% عن عام 2023، و16.8% عن عام 2022. وفي عام 2024، مثّلت دول آسيان 4.6% من إجمالي التجارة غير النفطية لدولة الإمارات عالمياً، و11.3% من تجارتها مع الدول الآسيوية غير العربية.

أخبار ذات صلة
الإمارات وأستراليا تستكشفان آليات تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية
ثاني الزيودي: 10 مليارات دولار التجارة المتبادلة بين الإمارات وأنغولا بحلول 2033
ثاني الزيودي
ماليزيا
آخر الأخبار
أوكراني يحمل خشباً لتغطية نوافذ مكسورة عقب هجوم صاروخي روسي على كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
البيت الأبيض: الضربات الروسية على كييف تهدد خطة ترامب للسلام
اليوم 02:09
جنود لبنانيون خارج قاعدة عسكرية لدى وصول شاحنات محملة بأسلحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتسلم الدفعة الثانية من سلاح المخيمات
اليوم 02:09
تصاعد الدخان جراء انفجار في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
انفجارات عنيفة تهز صنعاء
اليوم 02:09
آثار الدمار الواسع في مدينة غزة جراء الحرب الإسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قطر ومصر مصممتان على الوصول لوقف إطلاق النار في غزة
اليوم 02:08
العراق ينفي تأجيل الانتخابات البرلمانية
الأخبار العالمية
العراق ينفي تأجيل الانتخابات البرلمانية
اليوم 02:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©