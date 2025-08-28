قياديات إماراتيات بـ «مبادلة» يعززن حضور الدولة بمشهد الاستثمار العالمي

رشا طبيلة (أبوظبي)

قياديات إماراتيات، يعززن حضور دولة الإمارات في مشهد الاستثمار العالمي، وفي صياغة المستقبل، خلال عملهن في «مبادلة» بقطاعات حيوية، لاسيما الرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والاستثمار المالي، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية، والاستدامة، الأمر الذي يعكس التزام مبادلة بالتنوع والشمول، ويبرز دور دولة الإمارات الرائد في مجال تمكين المرأة.

وتستثمر مبادلة في العديد من البرامج والمبادرات لتطوير القيادات والكوادر الوطنية، بما يضمن إيجاد قاعدة مستدامة من القيادات النسائية المؤهلة وفق أرفع المستويات.

ولا يقتصر دور المرأة الإماراتية عبر مبادلة على حضور رمزي، بل أصبح واقعاً ملموساً في قطاعات تُشكّل ركائز اقتصادية وعلمية للدولة، وهو ما يرسّخ صورة الإمارات كنموذج عالمي في إشراك جميع الكفاءات الوطنية في مسيرة التنمية، حيث يعكس هذا التنوع في الأدوار والمهام، ثقة مبادلة بأن المرأة قادرة على الإبداع في أصعب المجالات وأدقها، لتكون جزءاً من رحلة بناء مستقبل أكثر تميزاً وإشراقاً.

أميمة أبو بكر







تمكين المرأة





تقول أميمة أبوبكر نائب رئيس الاتصال المؤسسي في مبادلة «بدعم وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، لطالما كانت دولة الإمارات في طليعة الدول التي تحرص على تمكين المرأة، لتضمن أن تكون أصواتنا مسموعة، ومساهماتنا فاعلة وذات أثر ملموس في مختلف قطاع الأعمال».

وتضيف «في مبادلة، حظيت بفرص مشاركة العديد من القصص التي تسلّط الضوء ليس فقط على حضور مبادلة وتأثيرها، بل أيضاً على مفاهيم الشمول والمشاركة والطموح التي تجسّد قيمنا الأصيلة وهويتنا كدولة رائدة.. إن الدعم الراسخ من دولة الإمارات للمرأة في مواقع القيادة منحني الثقة والعزيمة لاستخدام الاتصال المؤسسي كأداة للتغيير، للمساهمة في تعزيز دور مبادلة وتأثيرها الفاعل في إعادة تعريف الاستثمار السيادي من خلال ربط الناس والأفكار وقطاعات الأعمال بعضها ببعض، وفي جميع أرجاء العالم».

أمينة ثابت



شريك أساسي

وتقول أمينة ثابت، مدير تنفيذي- شؤون المكافآت والتواصل المجتمعي في مبادلة: «أستمدُ إلهامي وعزيمتي كفتاة إماراتية، من رؤية دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، التي جعلت المرأة شريكاً أساسياً ومهماً في التنمية ورسم ملامح المستقبل، وأفخر اليوم بأن أكون جزءاً من مسيرة دولتنا في مجال تمكين الشباب وتعزيز دور الكوادر الوطنية، وأن أُسهم أيضاً في إلهام الإماراتيات لشغل مناصب قيادية في شتى المجالات بثقة واقتدار».

وتضيف «نحن في مبادلة نتشارك شغف الابتكار وتحقيق الأثر الإيجابي المنشود، حيث تواصل المرأة ترسيخ حضورها الفاعل وريادتها في العديد من المجالات وقطاعات الأعمال».

مينه حمودي



رعاية صحية

أما مينه حمودي، مدير تنفيذي- وحدة الرعاية الصحية في مبادلة، فتقول «بصفتي فتاة إماراتية، أدرك تماماً حجم المسؤولية التي أحملها تجاه وطني والمجتمعات التي نخدمها حول العالم، وآمل أن تلهم رحلتي الجيل الجديد من الإماراتيات ليرين في قطاع الرعاية الصحية أكثر من مجرد مهنة، بل رسالة لإحداث أثر إيجابي وملموس يتجاوز الحدود».

وتشير حمودي «في مبادلة، انصب اهتمامي وتركيزي على تطوير محفظة أعمالنا في قطاع الرعاية الصحية بما يخدم دولة الإمارات، ويحدث فرقاً على المستوى العالمي أيضاً، فمن الاستثمار في أحدث التقنيات العلمية إلى تطوير شبكات رعاية صحية متكاملة، يعكس عملنا طموح دولة الإمارات وتطلعاتها لتكون رائدة عالمياً في هذا القطاع الحيوي، ويعزز في الوقت نفسه دور مبادلة في صياغة مستقبل هذا القطاع الأكثر ارتباطاً بحياة الناس ومستقبلهم».

نعيمة الفلاسي





ذكاء اصطناعي





وتقول نعيمة الفلاسي، نائب رئيس أول- استراتيجية الذكاء الاصطناعي والتحوّل في مبادلة «بوصفي أماً لفتيات إماراتيات، أشعر بفخر عظيم وأنا أرى كيف أولت دولة الإمارات ثقتها بالمرأة لتكون شريكاً في صياغة مستقبل دولتنا في المجالات كافة».

وتضيف: اليوم نرى الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل مسارات تقدم المجتمعات، ولحسن الحظ نرى المرأة الإماراتية في صميم هذا التحوّل الجوهري. لقد أثبتت المرأة الإماراتية حضورها القيادي في قطاعات عديدة كالرعاية الصحية والطاقة والمالية والاستثمار.

وتؤكد الفلاسي «أن الطموح حين يقترن بالفرص الواعدة، قادر على دفع قطاعات أعمال بأكملها إلى الأمام. وما يبعث أعظم الأمل في نفسي هو يقيني بأن بناتي ينشأن في وطن تقوم فيه المرأة وبثقة بالعديد من الأدوار القيادية، وتضع معايير عالمية، وتثبت أن لا شيء بعيد المنال مع الإرادة والتصميم والعمل الجاد».

حنان اليافعي



قيمة استثمارية

وتقول حنان اليافعي مدير تنفيذي- الاستثمار المسؤول في مبادلة: بصفتنا نساءً إماراتيات، نحرص كل الحرص على المضي برؤية وطننا نحو الأمام، وبالنسبة لي يتمثّل هذا في العمل على صياغة استراتيجيات استثمارية تُحقق نمواً شاملاً ومرناً ومستداماً، يرتكز على قيمة استثمارية وأثر طويل الأمد.

وتضيف: منحتني مبادلة الفرصة للعمل على مشاريع تعمل على دمج مبادئ الاستدامة في قراراتنا الاستثمارية، بما يضمن أن نترك إرثاً من المسؤولية والتأثير، هذا الالتزام رسّخ مكانتنا كشريك عالمي موثوق، وأثبت أن الاستثمار المسؤول ليس شعاراً طموحاً، بل هو نهج منضبط يُحقق المرونة والاستدامة والنمو عبر الأجيال.

وتقول «بفضل الدعم الراسخ من قيادتنا الرشيدة، أستطيع أن أمضي بثقة في مسيرتي، وأُثبت أن المرأة الإماراتية قادرة على التخطيط والتنفيذ معاً، وقادرة على المساهمة الفاعلة في قطاعات أعمال واستثمارات رائدة من أجل مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة».

سبيكة الشملان



بنية تحتية

أما سبيكة الشملان، مسؤول أول في وحدة البنية التحتية بقطاع استثمارات الأصول المادية في مبادلة، تقول «أن أكون امرأة إماراتيةً يعني أن أحملَ في داخلي إرث وطن آمن دوماً بقدراتنا واستثمر في أحلامنا، ومهّد لنا الطريق للتقدّم والتميّز، حيث منحتنا هذه الثقة، القوةَ اللازمة لنساهم في مسيرة البناء والعطاء بثبات وعزيمة وإصرار، وما يلهمني أكثر هو أن أكون جزءاً من قصة وطنية أكبر، قصة تفتح فيها المرأة الإماراتية الأبواب، وتُسهم في تشكيل ملامح قطاعات الأعمال، وتعيد رسم مفهوم القيادة العالمية».

وتضيف «لقد شهدتُ خلال مسيرتي كيف أن تنوّع الرؤى والأفكار يقود إلى اتخاذ قرارات أكثر حكمة ويُحدث أثراً أعمق، وأرى اليوم أن التزام مبادلة الثابت بالتنوّع والشمول، يُمَكّن النساء من القيادة في مختلف المجالات، ويمنحهن القوة اللازمة ليتقدمن بخطى ثابتة، ويقين راسخ، وفخر عظيم».