«غرف الإمارات» يعلن التشكيل الجديد لمجلس سيدات أعمال الإمارات



أبوظبي (وام)

أعلن اتحاد غرف الإمارات عن تشكيلة مجلس سيدات أعمال الإمارات الجديدة في دورته السابعة، برئاسة سعادة عائشة محمد سعيد الملا.

ويأتي هذا التشكيل ليواصل المجلس دوره في تمكين المرأة الإماراتية في مجال ريادة الأعمال، وتعزيز حضورها في القطاع الاقتصادي، بما يواكب توجهات الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأكد معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواكب بنمو متسارع مختلف التطورات الاقتصادية والتجارية، وأصبحت مثالاً عالمياً يحتذى به بما حققته من تفوق ملحوظ في مؤشرات تمكين المرأة في قطاع الأعمال.

وأوضح أن هذا التفوق لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة رؤية قيادية حكيمة ودعم متواصل يضع تمكين المرأة في صميم المؤشرات الأساسية للدولة، الأمر الذي جعل من التجربة الإماراتية نموذجاً يشار إليه بالريادة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن الدولة ماضية في تعزيز موقعها بيئة جاذبة لريادة الأعمال والابتكار، بما يضمن مشاركة أوسع للمرأة في صياغة مستقبل الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أشاد حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الامارات، بالتشكيل الجديد لمجلس سيدات أعمال الإمارات، الذي يأتي في وقت تشهد فيه الساحة العالمية تصاعداً في التنافسية بقطاع الأعمال الموجه للمرأة، مؤكداً أن المجلس الجديد بما يضمه من كفاءات وخبرات متنوعة برئاسة عائشة محمد سعيد الملا، يشكل إضافة نوعية لمسيرة التمكين الاقتصادي.

وأعرب عن ثقته بأن المجلس سيعمل على فتح آفاق جديدة لرائدات الأعمال، وتوفير منصات للتواصل والشراكات إقليمياً ودولياً، بما يعزز مكانة المرأة الإماراتية ويكرّس حضورها كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي.

من جانبها ثمنت عائشة محمد سعيد الملا، رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، الدعم والرعاية المستمرة التي توليها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال الإمارات، لمسيرة تمكين المرأة، مؤكدة أن ما تحقق من إنجازات نوعية للمرأة الإماراتية جاء بفضل رؤيتها السديدة وإيمانها بقدراتها، الأمر الذي مكنها من تحقيق الريادة في مختلف المجالات، لا سيما في قطاع ريادة الأعمال، حيث أتيحت لها الفرص وسُخرت لها الإمكانات لتتبوأ مكانتها المرموقة في منظومة التمكين الاقتصادي إقليمياً ودولياً.

يذكر أن مجلس سيدات أعمال الإمارات الذي تم تأسيسه عام 2001، ويهدف في تشكيله الجديد إلى توفير بيئة محفزة لتأسيس المشاريع، وصقل مهارات رائدات الأعمال، وتعريفهن بالتشريعات والسياسات الاقتصادية، إلى جانب توجيههن نحو الاستفادة من المبادرات والمحفزات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يعزز من مساهمتهن في مسيرة النمو الاقتصادي لدولة الإمارات.