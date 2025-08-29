السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الذهب قرب أعلى مستوى في شهر

الذهب قرب أعلى مستوى في شهر
29 أغسطس 2025 10:36

حومت أسعار الذهب اليوم الجمعة بالقرب من أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، إذ أدى تراجع الدولار بشكل عام وزيادة التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للفائدة في سبتمبر إلى زيادة الطلب على المعدن النفيس.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3413.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0059 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أعلى مستوى منذ 23 يوليو أمس الخميس.
وزاد الذهب 3.6 بالمئة منذ بداية الشهر وحتى الآن.
واستقرت أيضا العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3473.80 دولار.
وتراجع الدولار 0.4 بالمئة خلال الليل ويتجه لتكبد خسارة شهرية، مما يجعل الذهب المسعر به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 39.02 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1356.69 دولار، واستقر البلاديوم عند 1102.75 دولار.

المصدر: رويترز
