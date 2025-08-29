السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

شراكة بين «سنارتشي» وإنفو-تيك لدعم مسارات الذكاء الاصطناعي في الإمارات

شراكة بين «سنارتشي» وإنفو-تيك لدعم مسارات الذكاء الاصطناعي في الإمارات
29 أغسطس 2025 13:41


دبي (الاتحاد)
 أعلنت شركة سينارتشي المتخصصة في مجالي التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، عن انضمامها إلى منظومة الشركاء العالمية لمجموعة إنفو-تيك للأبحاث، في إطار شراكة تهدف إلى تزويد المؤسسات في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأدوات استراتيجية ذات مستوىً عالمي لتكنولوجيا المعلومات وحلول الجاهزية للذكاء الاصطناعي.ستدعم شركة سينارتشي، بصفتها شريكاً معتمداً في تقديم الحلول والخدمات، عملاءها الإقليميين في تطبيق منهجيات إنفو-تيك القائمة على الأبحاث، إلى جانب الأدوات التحليلية، وأطر العمل الاستشارية التنفيذية، وذلك لمساعدة كبار مسؤولي تكنولوجيا المعلومات وقادة الأعمال على تحقيق قيمة أكبر من استثماراتهم التكنولوجية. وقال رامكي جايرامان، الشريك الإداري في شركة سينارتشي للاستشارات: «تمكننا الشراكة مع مجموعة إنفو-تيك للأبحاث من تقديم مستوى جديد من التنظيم والوضوح الاستراتيجي لطريقة تعامل المؤسسات في الإمارات والمنطقة مع الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وقيادة تكنولوجيا المعلومات». وأوضح أن التعاون بين الجانبين سيوفّر للمؤسسات في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وصولاً مباشراً إلى رؤى عملية وخدمات مشتركة تعزّز الجاهزية لتطبيق استراتيجية الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتوفير أبحاث حسب ورش عمل وتحليلات لقيمة التكنولوجي، إلى جانب أدوات السياسات المؤسسية والحوكمة، والتي تشمل ذلك منصة «ماي بوليسيز» لأتمتة وإدارة السياسات المؤسسية لتكنولوجيا المعلومات بشكلٍ مركزي. من جهته قال جيمس ألكسندر، نائب الرئيس الإقليمي للشركاء في مجموعة إنفو-تيك للأبحاث: «مع تزايد الحاجة الملحة لتبني الذكاء الاصطناعي، وتعزيز كفاءة التكاليف والمرونة الرقمية، تُمكّن هذه الشراكة المؤسسات من اتخاذ خطوات مدروسة بعيداً عن نهج التجربة والخطأ، كما يمكن للمديرين التنفيذيين المهتمين بتقييم وضعهم الحالي وتحديد المبادرات ذات التأثير العالي».

