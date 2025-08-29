«كهرباء دبي»: 20.4% نمو طلبات توصيل الكهرباء عبر خدمة «الناموس»

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، عن ارتفاع عدد طلبات توصيل الكهرباء للمشاريع التجارية من خلال خدمة الناموس بنسبة 20.4 % خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2024.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن عدد طلبات توصيل الكهرباء للمشاريع وصل إلى 4809 طلبات خلال النصف الأول من العام الجاري، وبلغ عدد الاستشاريين والمقاولين المعتمدين لدى الهيئة 2198 استشارياً ومقاولاً حتى 30 يونيو 2025.

من جهته، قال المهندس راشد بن حميدان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي: تتيح خدمة «الناموس» للاستشاريين والمقاولين المعتمدين لدى الهيئة توصيل الكهرباء للمشاريع التي تصل أحمالها إلى 150 كيلووات في خطوتين وخلال 5 أيام فقط.