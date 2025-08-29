السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«دراجون أويل» و«مجموعة الأمل» العراقية تعززان التعاون

عقب توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
30 أغسطس 2025 00:57

دبي (الاتحاد)

وقّعت شركة دراجون أويل، المملوكة بالكامل لشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك» التابعة لحكومة دبي، مذكرة تفاهم مع شركة سهول السلام للخدمات النفطية إحدى شركات مجموعة الأمل العراقية، وذلك في المقر الرئيس للشركة بدبي.
وقّع المذكرة من جانب دراجون أويل، المهندس فريد الهاشمي الرئيس التنفيذي للتوسع والنمو بالنيابة عن المهندس عبدالكريم المازمي الرئيس التنفيذي بالإنابة، فيما مثّل الجانب العراقي محمد السوداني رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل، بحضور عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين.
تهدف المذكرة إلى استكشاف فرص التعاون المشترك في قطاع النفط والغاز بما يشمل الخدمات الفنية والهندسية، والمشتريات، وأعمال الإنشاءات، ودعم العمليات التشغيلية، إضافة إلى بحث فرص الاستثمار في الحقول النفطية الواعدة ومشاريع مستقبلية أخرى، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الوطنية في جمهورية العراق الشقيق.

دراجون أويل
الإمارات
العراق
شركة بترول الإمارات الوطنية
إينوك
