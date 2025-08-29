السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الإمارات تُشارك في مؤتمر قازان للبترول والغاز في تتارستان

خلال مشاركة وفد الدولة في المؤتمر (من المصدر)
30 أغسطس 2025 00:57

أبوظبي (وام)

شاركت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في أعمال مؤتمر قازان للبترول والغاز الذي استضافته جمهورية تتارستان الروسية، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين وصُنّاع القرار في قطاع الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي، حيث ترأس وفد الدولة سعادة سيف غباش، الوكيل المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية في وزارة الطاقة والبنية التحتية.
والتقى فخامة رستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان، على هامش المؤتمر، الذي عقد الأربعاء، الوكيل المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية، وتم بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجالات البترول والغاز والطاقة النظيفة، إضافة إلى مناقشة فرص استثمارية وشراكات مستقبلية تسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الروابط بين الجانبين.
كما شملت الزيارة جولة رسمية لعدد من المؤسسات والمراكز الرائدة في مدينة قازان، من بينها وكالة التنمية الاستثمارية في جمهورية تتارستان، وحديقة الذكاء الاصطناعي، والمنطقة الاقتصادية الخاصة «إينوبوليس»، وجامعة إينوبوليس، ومعهد التخطيط الحضري، حيث اطّلع خلالها الوفد على تجارب متقدمة في مجالات الاستثمار، والتقنيات الحديثة، والبحث العلمي، وتطوير المدن المستدامة.
وقال سيف غباش، إن المشاركة في مؤتمر قازان للبترول والغاز، وما تخللها من لقاءات وزيارات رسمية، تجسد حرص دولة الإمارات على ترسيخ شراكات استراتيجية فاعلة في قطاع الطاقة، وتوسيع التعاون في مجالات الابتكار والاقتصاد الرقمي والتعليم والتخطيط الحضري.

قازان
الإمارات
تتارستان
