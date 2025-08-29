«مطار زايد» يترشح لفئة «أفضل مطار في تجربة التسوق» في جوائز فرونتير 2025

رشا طبيلة (أبوظبي)

ترشح مطار زايد الدولي ضمن فئة «أفضل مطار في تجربة التسوق» في جوائز فرونتير 2025، المتخصصة في جوائز صناعة تجزئة السفر، اذ يعكس هذا الترشيح نجاح المطار في صياغة تجربة التسوق من خلال توسعة المنطقة الحرة بنسبة 55%، الأمر الذي مكّن من استقطاب المزيد من العلامات التجارية العالمية المرموقة ودمج مفاهيم مبتكرة.

وتم إدراج مطار زايد الدولي ضمن القائمة النهائية للمرشحين لهذه الجائزة، وتعكس نتائج رضا العملاء الاستثنائية النمو الملحوظ في مبيعات المنتجات لاسيما الفاخرة منها مثل، العطور ومستحضرات التجميل تأكيدا على التزام المطار بتقديم تجربة تسوق سلسة وغنية ثقافيا وملهمة للمسافرين.

وحصل مطار زايد الدولي على ترشيح ضمن فئة «أفضل تفعيل للتجزئة» في جوائز فرونتير 2025 أيضاً حيث تم تحويل صالات المطار إلى وجهة احتفالية من خلال شجرة المفاجآت المتلألئة التي حوّلت أجواء المطار إلى عالم شتوي مبهر، وتضمت شجرة متحركة بارتفاع 12 متراً وتجارب تفاعلية وعروضا فنية حية إلى جانب حملة «تسوق وأربح»، وبمزج الابتكار مع الفخامة تم تقديم للمسافرين تجربة تسوق شتوية متكاملة أرست معياراً جديداً للفعاليات الغامرة في بيئة المطارات العالمية.

وكان مطار زايد الدولي (AUH) قد حصد جائزة «أجمل مطار في العالم» من جوائز «بري فرساي» العالمية للهندسة المعمارية والتصميم.

وكان المطار حصل على تصنيف «ثلاث لآلئ» ضمن برنامج «استدامة» في مرحلة البناء، وتم اختياره أيضاً كـ «أفضل مطار في العالم لتجربة المسافرين القادمين» للعام الثالث على التوالي من قبل مجلس المطارات الدولي «ACI»، ضمن جوائز جودة خدمات المطارات ASQ لعام 2024.