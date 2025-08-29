«أدنوك» تستكمل عملية بيع ناجحة لأسهم في «أدنوك للإمداد» بـ1.16 مليار درهم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، عن إتمامها بنجاح عملية الطرح الموجهة للمؤسسات الاستثمارية لـ222 مليون سهم تقريباً، من أسهم رأسمال شركة أدنوك للإمداد والخدمات، بقيمة 1.16 مليار درهم، وهو ما يُعادل تقريباً نسبة 3% من إجمالي رأس المال المُصدر للشركة.

ويعكس هذا الطرح، تركيز «أدنوك» المستمر على خلق قيمة استثمارية مستدامة للمساهمين، وتنفيذ استراتيجيتها التي تهدف إلى إدراج أسهم شركاتها المدرجة ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI».

وستساهم هذه الصفقة في تعزيز سيولة تداول أسهم شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» من خلال زيادة نسبة أسهمها الحرة المتداولة إلى 22% تقريباً، وتنويع قاعدة مساهميها.

كما تتوقع «أدنوك» أن يتيح هذا الطرح مساراً لإدراج محتمل لأسهم الشركة ضمن مؤشر «MSCI».

وشهد الطرح طلباً كبيراً من قبل المؤسسات الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى المستوى الدولي، حيث تجاوز حجم الطلب الإجمالي القيمة المستهدفة بمعدل تقريبي بلغ 7 مرات خلال فترة عملية بناء سجل الأوامر، التي استمرت لـ4 ساعات تقريباً.

وتم تحديد سعر البيع بمبلغ 5.25 درهم للسهم الواحد، ما يمثل أقل خصم على الإطلاق تشهده عملية طرح ثانوي في المنطقة.

وقال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية لمجموعة «أدنوك»: يسرّنا الإعلان عن إتمام الطرح المؤسسي لأسهم شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» بقيمة 1.16 مليار درهم بنجاح، وذلك بعد الإقبال الاستثنائي الذي شهده من المستثمرين المحليين والدوليين، حيث تجاوز حجم الطلب الإجمالي القيمة المستهدفة بمعدل تقريبي بلغ 7 مرات خلال فترة الطرح التي استمرت لـ4 ساعات تقريباً.