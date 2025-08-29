15.3 مليار درهم مشتريات الأجانب من الأسهم الإماراتية في أغسطس

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

أظهرت إحصائيات أسواق الأسهم المحلية عن شهر أغسطس، قيام المستثمرين الأجانب بعمليات تجميع لأسهم منتقاة، لتقلّل عمليات شراء الأجانب من تأثر مؤشرات الأسواق بعمليات البيع لجنى الأرباح بعد الارتفاعات الكبيرة المسجلة في شهر يوليو، الذي تجاوزت فيه مكاسب القيمة السوقية لأسهم أبوظبي ودبي نحو 134.5 مليار درهم.

وبلغت قيمة مشتريات الأجانب الإجمالية من الأسهم خلال شهر أغسطس نحو 15.33 مليار درهم من عمليات شراء في سوق أبوظبي بقيمة 9.11 مليار درهم، وعمليات شراء في دبي بقيمة 6.22 مليار درهم، ولتبلغ محصلة تعاملات الأجانب في كلا السوقين صافي شراء بقيمة تتجاوز 1.21 مليار درهم بواقع 957.28 مليون درهم في أبوظبي ونحو 257.34 مليون درهم في دبي.

وفيما يخصّ تعاملات المؤسسات المالية، فقد بلغت قيمة الأسهم المشتراة في كلا السوقين نحو 21.59 مليار درهم موزعة بقيمة 14.94 مليار درهم في سوق العاصمة ونحو 6.64 ملياراً في دبي.

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية خلال شهر أغسطس 34.85 مليار درهم بعد تداول أكثر من 10.95 مليار سهم خلال 666 ألفاً و967 صفقة.



سوق أبوظبي

وأظهرت الإحصائيات الشهرية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات شراء الأجانب (غير العرب)، مقارنة بتعاملات البيع، لتكون المحصلة صافي (شراء) 859.77 مليون درهم، بعد استحواذهم على 30.7% من قيمة التداولات الإجمالية وعلى 23.9% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة.

وقام الأجانب غير العرب بشراء أسهم بقيمة 7.217 مليار درهم خلال شهر أغسطس، وفي المقابل باعوا أسهماً بقيمة 6.357 مليار درهم.

وكانت محصلة تعاملات العرب (بيع) بقيمة 10.38 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (شراء) بقيمة 107.89 مليون درهم، وبذلك تكون محصلة تعاملات الأجانب من مختلف الجنسيات على مدار الشهر (شراء) بنحو 957.28 مليون درهم بعد عمليات شراء بقيمة قاربت 9.11 مليار درهم.

واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي خلال شهر أغسطس، حيث بلغت محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 957.28 مليون درهم.

وفيما يخصّ الاستثمار المؤسسي في سوق العاصمة، فقد بلغت محصلة تعاملات المؤسسات 197.5 مليون درهم كمحصلة (شراء). وجاءت محصلة تعاملات الأفراد (بيعاً) بقيمة 197.5 مليون درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على انخفاض نسبته 2.7% لينخفض بمقدار 282 نقطة، ويغلق عند مستوى 10094.67 نقطة، مقارنة مع 10376.78 نقطة.

وكانت نتيجة تداولات شهر أغسطس ارتفاع أسعار أسهم 41 شركة مقابل تراجع أسعار 60 شركة، فيما أغلقت 20 شركة مستقرة من دون تغيير.

وشهد السوق إبرام 412 ألفاً و594 صفقة خلال شهر أغسطس، تم من خلالها تداول 5.836 مليار سهم، بقيمة إجمالية جاوزت 22.1 مليار درهم.

وانخفضت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 57.48 مليار درهم، لتبلغ في نهاية الشهر 3.107 تريليون درهم مقارنة بنحو 3.164 تريليون درهم.



سوق دبي

وتُظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، خلال شهر أغسطس بلغت نحو 6.22 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 5.96 مليار درهم، ليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 257.34 مليون درهم، كمحصلة (شراء).

وبلغ صافي الاستثمار المؤسسي في سوق دبي نحو 410.86 مليون درهم، كمحصلة (بيع). وبلغت محصلة تعاملات الأفراد خلال الشهر 415.61 مليون درهم كمحصلة (شراء).

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على انخفاض بنحو 95 نقطة وبنسبة 1.55% عند مستوى 6063.61 نقطة يوم أمس مقارنة مع 6159.15 نقطة بنهاية الشهر السابق.

وانخفضت القيمة السوقية الإجمالية للسوق نحو 20.82 مليار درهم لتبلغ 1.039 تريليون درهم مقارنة بنحو 1.06 تريليون درهم بنهاية الشهر السابق.