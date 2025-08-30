مصر توقِّع 4 اتفاقيات للنفط والغاز بقيمة 340 مليون دولار

القاهرة (رويترز)



أعلنت وزارة البترول المصرية، أمس السبت، توقيع أربع اتفاقيات مع شركات عالمية، بقيمة تزيد على 340 مليون دولار، لاستكشاف الغاز والنفط في البحر المتوسط ​​ودلتا النيل.

وأضافت الوزارة أن الصفقة التي وقعتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، تتضمن حفر 10 آبار في إطار المحور الأول من استراتيجية الوزارة، والخاص بتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج.

وتتجه مصربشكل متزايد نحو الاستيراد لتلبية الطلب المحلي المرتفع مع انخفاض إنتاج الحقول القديمة.

وذكرت الوزارة أن الصفقة الأولى بقيمة 120 مليون دولار مع شركة «شل» تشمل حفر ثلاث آبار في منطقة ميرنيث البحرية بالبحر المتوسط.

ووقعت «إيني» الإيطالية صفقة بقيمة 100 مليون دولار لحفر ثلاث آبار في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط.

وجرى توقيع اتفاقية ثالثة بقيمة 109 ملايين دولار مع شركة «أركيوس إنرجي»، وهي مشروع مشترك مملوك بنسبة 51% لشركة «بي بي»، و49% لشركة «إكس آر جي»، الذراع الاستثمارية لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «أدنوك»، وتستهدف العمل في منطقة شمال دمياط البحرية.

وأعلنت الوزارة أيضاً اتفاقية مع شركة «زاروبيج نفط» الروسية باستثمارات تصل إلى 14 مليون دولار.