«المركزي الروسي» يخفض سعر الروبل أمام العملات الرئيسة

موسكو (وام)



حدد البنك المركزي الروسي، أمس، أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 1 سبتمبر، حيث رفع سعر صرف الدولار الأميركي بواقع 3.98 كوبيكات، ليصل إلى 80.3316 روبل.

كما قرر البنك في الوقت ذاته، رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 55.88 كوبيكاً، ليبلغ 94.0479 روبل، بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 3.31 كوبيكات، ليصل إلى 11.2713 روبل.

وخفض البنك المركزي الروسي، الشهر الماضي، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس إلى 18%، وهو أكبر خفض لسعر الفائدة في البلاد منذ مايو 2022، ليواصل المركزي الروسي الحفاظ على مستوى تشديد السياسة النقدية من أجل إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف بحلول عام 2026.

وقال البنك المركزي الروسي، في بيان، إن الضغوط التضخمية الحالية، بما في ذلك الضغوط الكامنة، تتراجع بشكل أسرع من المتوقع في السابق. وتمثل هذه الخطوة أكبر انخفاض منذ مايو 2022، عندما خفض المركزي الروسي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس مع تعافي الاقتصاد من الصدمة الأولية الناجمة عن العقوبات الغربية.