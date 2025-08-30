الإمارات تتصدر «أوسطياً» بالسعة المقعدية للطيران في سبتمبر

رشا طبيلة (أبوظبي)



تتصدر الإمارات منذ بداية العام دول منطقة الشرق الأوسط بالسعة المقعدية المجدولة لرحلات الطيران شهرياً، وبشكل مستدام، لتسجل في سبتمبر 2025 نحو 7.5 مليون مقعد مقارنة مع 7.1 مليون مقعد في سبتمبر من العام الماضي بنمو %5.5، بحسب تقديرات بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية.

وبحسب البيانات، تسجل منطقة الشرق الأوسط إجمالي 37 مليون مقعد بالسعة المقعدية لشهر سبتمبر 2025، بنمو %5.9 مقارنة بشهر سبتمبر العام الماضي، وبذلك تبلغ حصة الإمارات من إجمالي السعة المقعدية في المنطقة %20.3.

وأشارت المؤسسة، في بياناتها، إلى أن مطار زايد الدولي يحقق المرتبة الخامسة إقليمياً بإجمالي السعة المقعدية في سبتمبر بواقع 1.48 مليون مقعد مقارنة مع 1.44 مليون مقعد في سبتمبر الماضي بنمو 3.1%، في وقت استمر مطار دبي الدولي في تصدر مطارات المنطقة بالسعة المقعدية في سبتمبر 2025 بواقع 5.1 مليون مقعد مقارنة مع 4.9 مليون مقعد في سبتمبر 2024 بنمو 3.9%، يليه مطار الدوحة الدولي بـ2.7 مليون مقعد، بنمو 3.4%، ثم مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بواقع 2.6 مليون مقعد بنمو 11.2%، ثم مطار الملك خالد الدولي بواقع 2.2 مليون مقعد بنمو 15.7%.



دول المنطقة

وتفصيلاً، حول السعة المقعدية لدول المنطقة، تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بعد الإمارات بإجمالي السعة المقعدية في سبتمبر 2025، بواقع 7.1 مليون مقعد مقارنة مع 6.3 مليون مقعد في سبتمبر من العام الماضي بنمو 12.9%، ثم قطر بواقع 2.7 مليون مقعد مقارنة مع 2.6 مليون مقعد بنمو 3.4%، تليها الكويت بواقع 979.7 ألف مقعد مقارنة مع 900.6 ألف مقعد بنمو 8.8%، ثم إيران بواقع 850.5 ألف مقعد مقارنة مع 1.5 مليون مقعد بتراجع 45.2%، ثم عُمان بواقع 793.5 ألف مقعد مقارنة مع 790.8 ألف مقعد بنمو 0.3%، ثم الأردن بواقع 584 ألف مقعد مقارنة مع 488.7 ألف مقعد بنمو 19.5%، ثم البحرين بواقع 568.3 ألف مقعد مقارنة مع 584.5 ألف مقعد بتراجع 2.8%، ثم العراق بواقع 422.8 ألف مقعد مقارنة مع 511.9 ألف مقعد بتراجع 17.4%.



الناقلات الوطنية

وفيما يتعلق بالناقلات الوطنية، تتصدر طيران الإمارات السعة المقعدية بالمنطقة بواقع 3.24 مليون مقعد في سبتمبر 2025، مقارنة مع 3.1 مليون مقعد في سبتمبر من العام الماضي بنمو 4.2%، وتسجل الاتحاد للطيران 1.2 مليون مقعد في سبتمبر مقارنة بمليون مقعد في سبتمبر من العام الماضي بنمو 15.8%، أما فلاي دبي فتسجل 1.28 مليون مقعد في سبتمبر 2025 مقارنة مع 1.19 مليون مقعد في سبتمبر من العام الماضي بنمو 7.5%، وتسجل العربية للطيران 915.19 ألف مقعد في سبتمبر مقارنة مع 753.1 ألف مقعد في سبتمبر العام الماضي بنمو 21.5%.

وسجل قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات نمواً ملحوظاً في مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سجلت حركة المسافرين والشحن الجوي والحركة الجوية مؤشرات إيجابية تؤكد قوة القطاع واستمرارية نموه.

وأظهرت نتائج مؤشرات أداء قطاع الطيران المدني في الدولة خلال النصف الأول من عام 2025، نمواً كبيراً، إذ استقبلت مطارات الدولة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 75.4 مليون مسافر، مقابل 71.7 مليون مسافر خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققة نمواً بنسبة 5% وكان شهر يناير الأعلى من حيث كثافة عدد المسافرين، إذ سجل أكثر من 13.7 مليون مسافر، وشهدت شركات الطيران الوطنية الإماراتية توسعاً ملحوظاً في شبكتها العالمية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث أطلقت رحلات إلى 15 وجهة جديدة عبر أوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.