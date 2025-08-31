محمد كركوتي يكتب: شراكات إماراتية بعوائد كبيرة

تواصل الإمارات مسارها في بناء شراكات اقتصادية مع الاقتصادات حول العالم، في إطار استراتيجيتها التي تقوم، على الوصول بقوة إلى الأسواق العالمية بكل أحجامها، مع توفير الظروف المناسبة لتخفيض الرسوم الجمركية، وإلغائها في عدد من الحالات. فالهدف يكمن في رفع مستوى التنافسية، ودعم التنويع الاقتصادي، وبالطبع تدعيم الجذب الاستثماري، ولا سيما أن البلاد تتمتع بأفضل البيئات الحاضنة للاستثمارات بشكل عام.

وقبل أيام، دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات ونيوزيلندا حيز التنفيذ، حيث من المتوقع أن ترفع قيمة التجارة البينية غير النفطية بين الطرفين إلى أكثر من 5 مليارات دولار سنوياً، وهذه الاتفاقية هي إضافة أخرى جديدة وعالية الجودة، للاتفاقيات التي تم توقعيها وبدأ العمل بها مع اقتصادات محورية على الساحة الدولية.

من الواضح، أن وتيرة برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، تمضي وفق الخطة الموضوعة لها. في أقل من أربع سنوات على إطلاق هذا البرنامج، توصلت الإمارات إلى اتفاقيات اقتصادية مع 28 دولة، وهذا يعني أن الشركات الإماراتية تصل الآن إلى ما يقرب من ربع سكان العالم، فالتجارة الخارجية للبلاد، تبقى محوراً رئيسياً لاستراتيجية التنمية الشاملة، والتحول الاقتصادي الذي يمضي بصورة متماسكة منذ سنوات عديدة. كل هذا يصب في الوصول إلى هدف محدد، وهو رفع قيمة التجارة الخارجية إلى 4 تريليونات درهم بحلول العام 2031. وبرامج الشراكات يخدم كل الحراك الاقتصادي الوطني، بما في ذلك دعم ميادين الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب طبعاً تعزيز النمو المستدام، الذي يمثل هدفاً دائماً على الساحة المحلية.

والمسألة لا تنحصر في اتفاقيات تتم بين الإمارات ودول منفردة، بل تشمل أيضاً تجمعات اقتصادية مهمة، مثل الاتحاد الأوروبي، ومجموعة «بريكس» وغيرهما، ولا سيما مع وجود دول محورية ضمن هذه المجموعات. ولا شك، أن الجانب التوسعي في هذا الحراك، يزيد من ساحات وصول الإمارات إلى الأسواق المختلفة، ويرفع بالطبع حجم الاستثمارات في السوق المحلية. فتعزيز النمو الاقتصادي عموماً، يرتكز في النهاية إلى تنويع مصادر الدخل، بما يتناسب مع قدرات البلاد أولاً، ومرونة القوانين والإجراءات، و«التناغم» الضروري مع المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، وهي كثيرة ومتداخلة أيضاً.