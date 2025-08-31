الإثنين 1 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

أمين عام مجلس التعاون يوجه بتكثيف مفاوضات التجارة الحرة

جاسم البديوي
1 سبتمبر 2025 02:15

الرياض (وام) 

حث معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الفريق التفاوضي لاتفاقيات التجارة الحرة على مضاعفة الجهود لإنجاز المفاوضات الجارية مع عدد من الدول.
وشدد معاليه على أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة والفوائد المرجوة لشعوب دول المجلس، وترسيخ مكانة مجلس التعاون كشريك اقتصادي فاعل على الساحتين الإقليمية والدولية.
وخلال الاجتماع، الذي عقد عبر الاتصال المرئي، اطلع الأمين العام على آخر مستجدات سير المفاوضات والتقدم المحرز فيها، مجدداً تأكيده على الدعم الكامل الذي تقدمه الأمانة العامة لجهود الفريق التفاوضي.
وأبرز البديوي الأهمية البالغة التي تمثلها اتفاقيات التجارة الحرة، معتبراً إياها محركاً أساسياً لدفع مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي وتوسيع آفاق التعاون مع الشركاء التجاريين حول العالم.

