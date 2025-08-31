الإثنين 1 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

%23 ارتفاع عدد السياح إلى كوريا الجنوبية في يوليو

بلغ عدد السياح الوافدين لكوريا الجنوبية 1.73 مليون سائح في يوليو (أرشيفية)
1 سبتمبر 2025 02:15

سيؤول (وام)

قفز عدد السياح الأجانب القادمين إلى كوريا الجنوبية بنسبة 23% على أساس سنوي في يوليو.
وقالت منظمة السياحة الكورية أمس، إن عدد السياح الأجانب الوافدين للبلاد وصل إلى 1.73 مليون، بزيادة 23.1%، مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.
ويمثل هذا العدد زيادة نسبتها 119.7% بالمقارنة مع يوليو عام 2019 قبل جائحة كورونا.
وبحسب الجنسية، جاءت الصين في المرتبة الأولى بنسبة 34.7% «602 ألف زائر»، تليها اليابان بنسبة 17.3% «299 ألف زائر»، والولايات المتحدة بنسبة 7.6% «131 ألف زائر» وهونغ كونغ بنسبة 3.7% «64 ألف زائر». وفي المقابل، بلغ عدد المواطنين الكوريين الجنوبيين الذين سافروا إلى الخارج في الشهر الماضي 2.43 مليون شخص، بانخفاض قدره 2.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو ما يعادل 92.2% من مستوى نفس الشهر في عام 2019.
وخلال الفترة من يناير إلى يوليو من هذا العام، ارتفع عدد الزوار الأجانب لكوريا الجنوبية بمقدار 15.9% عن نفس الفترة من العام السابق إلى 10.56 مليون، ليتجاوز 10 ملايين زائر، وهو ما يمثل 106.8% من مستوى نفس الفترة من عام 2019.
وبلغ عدد الكوريين المسافرين إلى الخارج خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام 17 مليون شخص، وهو ما يمثل 96.3% من العدد المقابل خلال نفس الفترة من عام 2019.

