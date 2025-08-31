الإثنين 1 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

انكماش النشاط الصناعي في الصين خلال أغسطس

انكماش النشاط الصناعي في الصين خلال أغسطس
1 سبتمبر 2025 02:15

بكين (وام)

انكمش النشاط الصناعي في الصين في أغسطس الجاري، مسجلاً خمسة أشهر متتالية من التراجع، وفقاً لمسح رسمي صدر أمس الأحد، بعد تمديد الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين لمدة 90 يوماً أخرى. وقالت الهيئة الوطنية للإحصاء، إن مؤشر مديري المشتريات الصيني في قطاع التصنيع ارتفع من 49.3 في يوليو الماضي إلى 49.4 في أغسطس، ما يشير إلى تباطؤ التراجع عن الشهر السابق.
وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.
وجاءت نتائج المسح بعد أسابيع من تمديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف الزيادات الحادة في الرسوم الجمركية على الواردات لمدة 90 يوماً، لكن حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية على الصادرات إلى الولايات المتحدة لا تزال تلوح في الأفق على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

