%15 نمو الطلب على السفر عبر «الاتحاد للطيران» صيفاً

رشا طبيلة (أبوظبي)



شهدت مطارات الإمارات والناقلات الوطنية حراكاً نشطاً من المسافرين خلال الإجازة الصيفية، لا سيما في الوقت الراهن مع قرب بدء الموسم المدرسي، وكشفت الاتحاد للطيران عن نمو بنسبة %15 في الطلب على السفر خلال الموسم الصيفي الحالي، وارتفاع معدلات إشغال مقاعد الرحلات، وأعداد قياسية للمسافرين خلال أيام ذروة السفر.

وأشارت «الاتحاد للطيران» في رد على استفسارات «الاتحاد» إلى أن أكثر الوجهات سفراً خلال موسم الصيف «من 1 يوليو حتى 20 أغسطس» مع أعلى مساهمة من السوق الإماراتي في معدل الإشغال، هي العلمين بنسبة مساهمة 48%، والقاهرة بنسبة 45%، وعمّان بنسبة 45%.

أما الأسواق والوجهات الناشئة الأسرع نمواً فتشمل أحمد آباد وبالي وميلانو والكويت.

وكشفت الناقلة عن نمو الطلب بنسبة 15% خلال الموسم الصيفي مقارنة بالصيف من العام الماضي، أي ما يعادل حوالي 63.000 مسافر إضافي.

وأشارت إلى تحقيق أعلى معدلات إشغال المقاعد عبر الوجهات الرئيسية بالصيف: بالي بنسبة 97%، نيروبي بنسبة 97%، وتورونتو بنسبة 96%.

ومن أكثر الأيام التي سجلت أرقاماً قياسية بعدد المسافرين وفقاً للاتحاد للطيران يوم 30 يونيو، حيث تم تحقيق أعلى عدد يومي بواقع 8000 مسافر، وكانت الوجهات الأبرز القاهرة وعمّان، إضافة إلى يوم 2 يوليو بواقع 7500 مسافر يومي، والوجهات الأبرز كانت القاهرة ومومباي.

واستقبلت مطارات أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2025، أكثر من 15.8 مليون مسافر، بزيادة ملحوظة بلغت 13.1%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2024.

ولعب مطار زايد الدولي دوراً محورياً في هذا النمو، حيث بلغ عدد المسافرين عبره 15.5 مليون مسافر حتى نهاية يونيو من هذا العام، ما يمثّل زيادة قدرها 13.2% على أساس سنوي.

وقال علاء العلي، الرئيس التنفيذي لنيرفانا للسفر والسياحة: شهد الموسم الصيفي نمواً بالطلب بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% مقارنة بالصيف الماضي مدعوماً بنمو وجهات الناقلات الوطنية وزيادة رحلاتها وتعزيز أسطولها.

وأضاف: في الوقت الراهن تشهد رحلات العودة نشاطاً ملحوظاً حيث إن إشغال رحلات الطيران تتراوح بين 95% إلى 100%. وأعلن مطار دبي الدولي مؤخراً أنه يستعد لاستقبال فترة ذروة استثنائية مع قرب انتهاء عطلة الصيف وعودة العائلات والطلبة إلى دبي استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد، وتشير التوقعات إلى استقبال مطار دبي الدولي أكثر من 3.6 مليون مسافر، بمعدل يومي يصل إلى 280 ألف مسافر خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 25 أغسطس، فيما يتوقع أن يكون يوم الجمعة الموافق 15 أغسطس الأكثر ازدحاماً مع تجاوز حركة المسافرين خلاله 290 ألف ضيف.

وشهد مطار دبي الدولي في النصف الأول من هذا العام أعلى معدل حركة مسافرين في تاريخه، فيما استقبلت دبي 9.88 مليون زائر دولي قضوا ليلة واحدة على الأقل، محققين نمواً بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما وسجّل المطار أكثر من 46 مليون مسافر ليعزز مكانته كأكثر مطارات العالم ازدحاماً بالمسافرين الدوليين.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني، سجل قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات نمواً ملحوظاً في مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سجلت حركة المسافرين والشحن الجوي والحركة الجوية مؤشرات إيجابية، تؤكد قوة القطاع واستمرارية نموه.

وأظهرت نتائج مؤشرات أداء قطاع الطيران المدني في الدولة خلال النصف الأول من عام 2025 نمواً كبيراً، إذ استقبلت مطارات الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 75.4 مليون مسافر، مقابل 71.7 مليون مسافر خلال نفس الفترة من العام الماضي، محققة نمواً بنسبة 5% وكان شهر يناير الأعلى من حيث كثافة عدد المسافرين، إذ سجل أكثر من 13.7 مليون مسافر.



الأكثر إنفاقاً

خلال العام 2023 احتلت دولة الإمارات المرتبة الـ13 عالمياً في إنفاق سكانها على السفر للخارج بقيمة بلغت 115.7 مليار درهم، متصدرين القائمة الدولية للسفر للخارج على المستوى الإقليمي، بحسب تقرير سابق لمجلس السفر والسياحة العالمي، الذي أشار إلى أن الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة في قائمة الدول الأكثر إنفاقاً على السفر للخارج، مرجعاً ذلك إلى النمو الملحوظ للإقبال على السفر بين سكان الدولة، فضلاً عن قوة جواز السفر الإماراتي الذي يتيح السفر إلى الكثير من الدول من دون تأشيرة مسبقة. وبحسب توقعات سابقة لمجلس السفر العالمي ارتفع إجمالي إنفاق سكان الإمارات على السفر إلى الخارج خلال العام الماضي إلى 119.9 مليار درهم، مقارنة ب 115.7 مليار درهم في العام 2023، بنمو 3.6%.