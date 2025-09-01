الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

مؤشر نيكي الياباني عند أدنى مستوى في 3 أسابيع

مؤشر نيكي الياباني عند أدنى مستوى في 3 أسابيع
1 سبتمبر 2025 10:01

هبط مؤشر نيكي الياباني إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع اليوم الاثنين مع تراجع أسهم قطاع الرقائق، مستلهما الإشارات من عمليات البيع التي قادتها أسهم التكنولوجيا في وول ستريت يوم الجمعة.

وانخفض المؤشر نيكي بأكثر من اثنين بالمئة إلى 41849.82 نقطة، وكان قد انخفض في وقت سابق من الجلسة إلى 41843.96 للمرة الأولى منذ الثامن من أغسطس.

وكان أكثر من نصف تراجع المؤشر نيكي بسبب انخفاض سهمين من الأسهم القيادية، إذ تراجع سهم شركة تصنيع معدات اختبار الرقائق ومورد إنفيديا أدفانتيست 9.1 بالمئة، في حين انخفض سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي 6.3 بالمئة.
وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.8 بالمئة.

