مساهمو "بروج" يوافقون على توزيعات أرباح بقيمة 2.42 مليار درهم للنصف الأول من 2025

أكدت شركة "بروج بي إل سي" اليوم، موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 29 أغسطس الماضي على توزيع أرباح مرحلية بقيمة 2.42 مليار درهم "660 مليون دولار" بما يعادل 8.1 فلس للسهم، ما يعكس الأداء القوي الذي حققته "بروج" خلال النصف الأول من العام، مدعوماً بعلاوات تسعيرية قوية، والإدارة المنضبطة للتكاليف، ومبيعات المخزون.





وجددت الشركة، خلال الاجتماع، تأكيد اعتزامها توزيع أرباح إجمالية بقيمة 16.2 فلس للسهم عن عام 2025، ارتفاعاً من 15.88 فلس خلال عام 2024، مع توقع دفع الحصة النهائية البالغة قيمتها 8.1 فلس للسهم خلال الربع الأول من عام 2026.

واعتمدت "بروج" منذ اكتتابها العام الأولي خلال شهر يونيو 2022، توزيعات أرباح بقيمة إجمالية وصلت إلى15.57 مليار درهم بما يعادل "4.24 مليار دولار" بعائد إجمالي وصلت نسبته إلى 30%.

كما أثبتت الشركة ثقتها في آفاقها المستقبلية بشراء 141 مليون سهم، ضمن برنامج إعادة شراء الأسهم الذي تمت الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية السنوي خلال شهر أبريل من هذا العام.



وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بروج"، إن "بروج" تمتلك سجلاً حافلاً في تحقيق عوائد قوية ومستدامة للمساهمين، مدعومة بعملياتها التشغيلية القوية وانضباط إدارة التكاليف وهوامش تسعيرية مستقرة، ومع التطلع إلى التأسيس المقترح لمجموعة بروج الدولية والمتوقع إتمامه خلال الربع الأول من عام 2026، تواصل الشركة التركيز على ترسيخ أدائها المتميز.



وحققت بروج صافي أرباح خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 1.74 مليار درهم، بما يعادل "474 مليون دولار"، مدفوعة بحجم مبيعات قوي، والعلاوات التسعيرية، والإدارة المنضبطة للتكاليف.

وتواصل بروج نموها وتوسعها الاستراتيجي حيث تجاوزت نسبة الإنجاز في مشروع "بروج 4" 90%، وسيضيف طاقة إنتاجية قدرها 1.4 مليون طن سنوياً وذلك عند اكتماله بنهاية عام 2026، مما سيساهم في تحقيق قيمة مضافة كبيرة للمساهمين.



كما يتوقع إنجاز صفقة تأسيس "مجموعة بروج الدولية"خلال الربع الأول من عام 2026، حيث يجري العمل حاليا على إيداع المستندات التنظيمية ووضع خطط الدمج.

ومن المقرر أن تصبح "مجموعة بروج الدولية" كياناً عالمياً رائداً في قطاع البتروكيماويات بقيمة 220 مليار درهم بما يعادل "60 مليار دولار" ورابع أكبر منتج للبولي أوليفين في العالم.

وتعتزم المجموعة الجديدة الحفاظ على حد أدنى من التوزيعات السنوية يبلغ 16.2 فلس للسهم حتى عام 2030 على الأقل، رهناً بالحصول على الموافقات اللازمة.

