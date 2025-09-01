الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

"الطيران المدني" تطلق بوابة موحدة لجميع مشغلي الطائرات

"الطيران المدني" تطلق بوابة موحدة لجميع مشغلي الطائرات
1 سبتمبر 2025 13:53

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن إطلاق نظام "فوكَس" النظام الموحد المركزي لعمليات الطيران، وهو منصة رقمية مبتكرة تهدف إلى تبسيط وتيسير آلية تواصل مشغلي الطائرات - المحليين والأجانب - مع الجهات المعنية في قطاع الطيران داخل دولة الإمارات.

ويوفر النظام، بحسب بيان صحفي صادر اليوم، بوابة موحّدة للحصول على الموافقات التشغيلية لمطارات دولة الإمارات، من خلال تقديم المعلومات والروابط مع الجهات الرئيسية داخل الدولة عبر موقع إلكتروني واحد.

وقال سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، إن إطلاق نظام فوكَس يُعد خطوة محورية نحو رقمنة العمليات وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لمشغلي الطائرات، ويأتي هذا النظام في إطار جهود الهيئة المتواصلة لتعزيز التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية، وتوفير بيئة طيران أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات المستخدمين.

من جانبه قال المهندس عقيل أحمد الزرعوني، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران، إن نظام فوكَس يمثل نقلة نوعية في كيفية تفاعلنا مع مجتمع الطيران، وهدفنا هو تسهيل الامتثال، وتقليص زمن الإجراءات، وتمكين المشغلين من الوصول بسهولة إلى آخر المستجدات التنظيمية عبر منصة مركزية سهلة الاستخدام.

وتم تنفيذ المرحلة الأولى من النظام، على أن تشمل المراحل القادمة المزيد من التكامل مع الشركاء والجهات ذات الصلة، بما يتماشى مع رؤية الهيئة نحو بيئة طيران رقمية متكاملة.

ويُجسد النظام التزام الهيئة العامة للطيران المدني الراسخ بمبادرة تصفير البيروقراطية، وبالارتقاء بمستويات الكفاءة من خلال تبسيط الإجراءات. 

المصدر: وام
الطائرات
الطيران المدني
هيئة الطيران المدني
