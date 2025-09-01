الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الذهب يرتفع إلى أعلى مستوى في 4 أشهر

الذهب يرتفع إلى أعلى مستوى في 4 أشهر
1 سبتمبر 2025 14:37

سجل الذهب أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر اليوم الاثنين، مستفيداً من زيادة الرهانات على خفض البنك المركزي الأميركي لأسعار الفائدة هذا الشهر، بينما ارتفعت الفضة فوق 40 دولاراً للأوقية للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 3475.72 دولار للأوقية بحلول الساعة 0238 بتوقيت جرينتش، مسجلاً أعلى مستوى منذ 23 أبريل. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.9 بالمئة إلى 3546.10 دولار.

وارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1375.41 دولار وارتفع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1121.09 دولار.

المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
