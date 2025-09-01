«دبي البحرية» تطلق مبادرة «دوك آند داين» لدعم سياحة اليخوت الفاخرة



دبي (الاتحاد)

أعلنت سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، عن إطلاق مبادرة «دوك آند داين - Dock & Dine»، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز الإقامات القصيرة لليخوت في دبي، وترسيخ مكانة الإمارة بصفتها وجهة عالمية لليخوت، فضلاً عن تعزيز حضورها المتميز ضمن أفضل الوجهات المفضلة على خريطة سياحة الطعام العالمية.

وتشمل المبادرة أبرز 20 مرسىً ومحطة بحرية في دبي، لتقدم مفهوماً شاملاً حول تجارب تناول الطعام في المراسي على مستوى المنطقة، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية»33D» الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة كإحدى أفضل المدن في العالم للأعمال والترفيه.

وتم تصميم مبادرة «دوك آند داين» لتكون خياراً مثالياً للراغبين بالاستمتاع بإقامة قصيرة في دبي، وأرقى تجارب تناول الطعام الفريدة على الواجهة المائية، كما تتيح لأصحاب اليخوت وأفراد الطواقم والضيوف الوصول إلى قائمة مختارة بعناية من المطاعم والفنادق الفاخرة ووجهات الجذب الثقافية والأماكن الترفيهية، انطلاقاً من مكانهم في مراسي المدينة.

ويمكن للضيوف الإبحار إلى مرافئ ومطاعم مختلفة، والاستمتاع بتشكيلة متنوعة من المأكولات الفاخرة في مواقع جميلة ذات إطلالات خلابة، وذلك خلال مدة معدلها بين 45 دقيقة وساعة للانتقال بين الوجهات.

وتتضمن أبرز مزايا المبادرة توفير أماكن رسو مجانية لليخوت في المراسي والمحطات البحرية المشمولة ضمن المبادرة، واستجابة سريعة لطلبات الحجز من خلال نافذة الحجوزات تتراوح بين 5 دقائق وساعة، وإمكانية التواصل المباشر مع المطاعم لتنظيم تفاصيل الحجز، علاوة على خدمة مخصصة لضمان انتقال الضيوف من وإلى المرفأ بسهولة وسلاسة، حيث يأتي إطلاق المبادرة وفق قوانين مدروسة وعملية معيارية، بما يضمن توفير تجربة متسقة وسلسة لكلّ من روّاد اليخوت والجهات التي تتولى تشغيل وإدارة المراسي البحرية.

وقال الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، بهذه المناسبة، إن مبادرة «دوك آند داين - Dock & Dine» تعكس نهج دبي المتقدم في تطوير الملاحة البحرية والخدمات المكملة لها، وقد نجحنا في الارتقاء بقوانين الملاحة، وتعزيز العمليات التشغيلية بشكلٍ شامل، انطلاقاً من رؤية القيادة الحكيمة لمستقبل قطاع السياحة في الإمارة، والتعاون الراسخ بين الحكومة وشركاء القطاع.

وأوضح أن المبادرة تهدف إلى استقطاب السيّاح، وتوفير تجربة فاخرة لضيوف اليخوت، تتيح لهم الوصول السلس إلى أرقى الوجهات والحصول على خدمة عالمية المستوى. وأعرب عن سعادته بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بهدف تطوير قطاع اليخوت وتعزيز النشاط السياحي، وتأكيد إسهامه المحوري في دعم اقتصاد دبي وتأكيد استدامة نموه، مشيراً إلى أن المبادرة تعكس الالتزام بتقديم كافة مقومات الخدمة المتميزة والأمان الكامل والابتكار في توفير كل ما يكفل ضمان راحة وسعادة ضيوف دبي وزوارها، وفق مستويات استثنائية.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، إن «دوك آند داين - Dock & Dine» تُمثّل مبادرة مبتكرة لتعزيز تجربة السياحة البحرية في دبي، وهي تجسّد الرؤية المُلهمة لقيادتنا الرشيدة لمستقبل قطاع السياحة، وتسهم في ترسيخ مكانة المدينة مركزاً عالمياً لليخوت.

وأضاف أن المبادرة تؤكد الالتزام بتعزيز الشراكات مع الجهات الرائدة في القطاع، مثل سلطة دبي البحرية، وهو ما يؤدي إلى الارتقاء بتجربة سياحة اليخوت.

وتشمل قائمة المراسي والمحطات البحرية المشاركة ضمن مبادرة «دوك آند داين»، مرسى السيف، ومرسى بولغري، ونادي كريك مارينا لليخوت، ومرسى جزر دبي، ومرسى خور دبي، ومراسي دبي هاربر، ونادي مرسى دبي لليخوت، ومرسى جبل علي، ومرسى جوهرة الخور، ومرسى جميرا 1، ومرسى ميناء راشد، ومراسى باي مارينا، ومرسى العرب مارينا، ومحطة بالم أزور، ومحطة بالم إيست فيستا ماري، ومرسى نخلة جميرا، ومحطة نادي بالم ويست، ومرسى بورت دي لا مير، ومرسى أم سقيم 1، ومرسى أم سقيم 2.