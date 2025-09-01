الشارقة تشهد إطلاق مشروع «بوابة القاسمية» باستثمارات مليار درهم



الشارقة (الاتحاد)

شهدت الشارقة إطلاق مشروع «أراضي بوابة القاسمية»، الذي سيقام على مساحة 9.6 مليون قدم مربع، بقيمة مليار درهم، والذي صُمم ليكون مدينة صناعية وتجارية متكاملة، ومقصداً لأصحاب الصناعات الخفيفة والمتوسطة.

ويمثّل المشروع الجديد الذي تطوره شركة «الراسخون للعقارات»، امتداداً لرؤية الشارقة في تطوير مشاريع نوعية تشكّل قيمة مضافة للمشهد العقاري والصناعي والتجاري في الإمارة، حيث يجمع بين البنية التحتية الحديثة، والموقع الاستراتيجي، والفرص الاستثمارية المرنة، ليحمل هوية جديدة تحت شعار «أرض الفرص».

وأكد خليفة سلطان بن حارب المهيري، المدير العام لشركة «الراسخون للعقارات»، أن الاستثمار في الأرض يظل الخيار الأكثر أماناً وفاعلية، ويمنح المشروع المستثمرين بيئة حاضنة لمشاريعهم، وفرصاً للانطلاق نحو المستقبل، حيث يتجسّد التكامل بين البنية التحتية العصرية والموقع اللوجستي الحيوي، ليمنح كل مستثمر قيمة مضافة طويلة الأمد». وأضاف المهيري:«تتميّز أراضي بوابة القاسمية ليس فقط بموقعها أو ما تقدّمه من مزايا تنافسية، بل أيضاً كونها مشروعاً متكاملاً يعكس أهمية العقار كركيزة أساسية في بناء المجتمعات المستدامة». ويقع مشروع «أراضي بوابة القاسمية» في مدينة القاسمية الصناعية بالشارقة، على طريق دبي - حتا بالقرب من منطقة المدام، ما يمنحه موقعاً لوجستياً محورياً يربط بين مختلف إمارات الدولة. وتبرز أهمية المشروع في سياق الفرص الاستثمارية المتعددة التي تزخر بها إمارة الشارقة، والتي أثبتت قدرتها على استقطاب المشاريع النوعية في مجالات العقار والتجارة والصناعة. كما أن البيئة التشريعية المرنة التي توفرها الإمارة، إلى جانب البنية التحتية المتقدمة وسياسات التنمية المستدامة، تجعل من الشارقة وجهة مفضلة للمستثمرين الباحثين عن فرص طويلة الأجل توازن بين الاستقرار والربحية.