الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الشارقة تشهد إطلاق مشروع «بوابة القاسمية» باستثمارات مليار درهم

الشارقة تشهد إطلاق مشروع «بوابة القاسمية» باستثمارات مليار درهم
1 سبتمبر 2025 14:42


الشارقة (الاتحاد)
شهدت الشارقة إطلاق مشروع «أراضي بوابة القاسمية»، الذي سيقام على مساحة 9.6 مليون قدم مربع، بقيمة مليار درهم، والذي صُمم ليكون مدينة صناعية وتجارية متكاملة، ومقصداً لأصحاب الصناعات الخفيفة والمتوسطة.

ويمثّل المشروع الجديد الذي تطوره شركة «الراسخون للعقارات»، امتداداً لرؤية الشارقة في تطوير مشاريع نوعية تشكّل قيمة مضافة للمشهد العقاري والصناعي والتجاري في الإمارة، حيث يجمع بين البنية التحتية الحديثة، والموقع الاستراتيجي، والفرص الاستثمارية المرنة، ليحمل هوية جديدة تحت شعار «أرض الفرص».

أخبار ذات صلة
جلسات الاستدامة في «الدولي للاتصال الحكومي» تبحث مستقبل المدن والمناخ
أكثر من مليون درهم عوائد مالية لمهرجان دبا الحصن وأكثر من 45 ألف زائر

وأكد خليفة سلطان بن حارب المهيري، المدير العام لشركة «الراسخون للعقارات»، أن الاستثمار في الأرض يظل الخيار الأكثر أماناً وفاعلية، ويمنح المشروع المستثمرين بيئة حاضنة لمشاريعهم، وفرصاً للانطلاق نحو المستقبل، حيث يتجسّد التكامل بين البنية التحتية العصرية والموقع اللوجستي الحيوي، ليمنح كل مستثمر قيمة مضافة طويلة الأمد». وأضاف المهيري:«تتميّز أراضي بوابة القاسمية ليس فقط بموقعها أو ما تقدّمه من مزايا تنافسية، بل أيضاً كونها مشروعاً متكاملاً يعكس أهمية العقار كركيزة أساسية في بناء المجتمعات المستدامة». ويقع مشروع «أراضي بوابة القاسمية» في مدينة القاسمية الصناعية بالشارقة، على طريق دبي - حتا بالقرب من منطقة المدام، ما يمنحه موقعاً لوجستياً محورياً يربط بين مختلف إمارات الدولة. وتبرز أهمية المشروع في سياق الفرص الاستثمارية المتعددة التي تزخر بها إمارة الشارقة، والتي أثبتت قدرتها على استقطاب المشاريع النوعية في مجالات العقار والتجارة والصناعة. كما أن البيئة التشريعية المرنة التي توفرها الإمارة، إلى جانب البنية التحتية المتقدمة وسياسات التنمية المستدامة، تجعل من الشارقة وجهة مفضلة للمستثمرين الباحثين عن فرص طويلة الأجل توازن بين الاستقرار والربحية.

الشارقة
قطاع العقارات
آخر الأخبار
جانب من اجتماع جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين (من المصدر)
الأخبار العالمية
حراك عربي مكثف لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
اليوم 01:30
بوتن برفقة وزير الخارجية سيرجي لافروف على هامش قمة منظمة شنغهاي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بوتين: ضرورة القضاء على أسباب الأزمة الأوكرانية
اليوم 01:30
إحدى سيارات الأمم المتحدة في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدين احتجاز «الحوثي» لـ 11 من موظفيها في اليمن
اليوم 01:30
فلسطينيون يحملون مصاباً قرب أحد مراكز توزيع المساعدات في غزة - أرشيفية
الأخبار العالمية
قادة دول «منظمة شنغهاي» يدعون إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية
اليوم 01:30
أرشيفية
الأخبار العالمية
ألمانيا.. منع دخول 12 ألف حالة غير قانونية منذ مايو
اليوم 01:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©