الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

68.59 % نسبة إنجاز المرحلة السادسة بمجمع «محمد بن راشد للطاقة الشمسية»

68.59 % نسبة إنجاز المرحلة السادسة بمجمع «محمد بن راشد للطاقة الشمسية»
1 سبتمبر 2025 19:40

دبي (الاتحاد)
قام معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بزيارة ميدانية للمرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 1800 ميجاوات، بنظام المنتج المستقل للطاقة، وباستثمارات تصل إلى نحو 5.5 مليار درهم، وذلك للإطلاع عن كثب على تقدم سير العمل.

أخبار ذات صلة
حراك عربي مكثف لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
بوتين: ضرورة القضاء على أسباب الأزمة الأوكرانية

وتعد مشاريع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، والتي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي بنظام المنتج المستقل للطاقة، أهم الأسس لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول العام 2050.
حضر الجولة المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، وعدد من كبار المسؤولين والمهندسين في الهيئة.
واستمع معالي سعيد محمد الطاير للتقدم الحاصل في المرحلة السادسة من مسؤولي شركة «شعاع للطاقة 4» على تقدم سير العمل، والذي وصل إلى نحو 68.59%، حيث تم تشغيل نحو 1000 ميجاوات من أصل 1800 ميجاوات، وتم الانتهاء من تركيب أكثر من 2.236 مليون لوح شمسي كهروضوئي، وسيصل عدد الألواح الشمسية الكهروضوئية إلى نحو 3.959 مليون مع اكتمال المشروع في العام المقبل.
وتبلغ القدرة الإنتاجية للمجمع قيد التشغيل حالياً 3860 ميجاوات والقدرة الإنتاجية للمشاريع قيد التنفيذ 800 ميجاوات. وسترتفع القدرة الإنتاجية للمجمع إلى 7,260 ميجاوات بحلول عام 2030 «المخطط الأصلي 5000 ميجاوات»، وستشكل مصادر الطاقة النظيفة نحو 34% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي.
وتنفذ هيئة كهرباء ومياه دبي المرحلة السادسة من المجمع باستخدام أحدث تقنيات الألواح الشمسية الكهروضوئية ثنائية الأوجه، التي تسمح باستخدام أشعة الشمس المنعكسة على الوجهين الأمامي والخلفي، مع نظام تتبع شمسي أحادي المحور. وستوفر هذه المرحلة الطاقة النظيفة لنحو 540 ألف مسكن، وستسهم في خفض 2.36 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، ويمتد المشروع على مساحة 20 كيلومتراً مربعاً.

آخر الأخبار
جانب من اجتماع جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين (من المصدر)
الأخبار العالمية
حراك عربي مكثف لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
اليوم 01:30
بوتن برفقة وزير الخارجية سيرجي لافروف على هامش قمة منظمة شنغهاي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بوتين: ضرورة القضاء على أسباب الأزمة الأوكرانية
اليوم 01:30
إحدى سيارات الأمم المتحدة في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدين احتجاز «الحوثي» لـ 11 من موظفيها في اليمن
اليوم 01:30
فلسطينيون يحملون مصاباً قرب أحد مراكز توزيع المساعدات في غزة - أرشيفية
الأخبار العالمية
قادة دول «منظمة شنغهاي» يدعون إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية
اليوم 01:30
أرشيفية
الأخبار العالمية
ألمانيا.. منع دخول 12 ألف حالة غير قانونية منذ مايو
اليوم 01:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©