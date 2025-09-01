«دبي التجاري العالمي» يستضيف أكثر من 135 فعالية في النصف الثاني

دبي (الاتحاد)

يستعد مركز دبي التجاري العالمي لموسم حافل بالفعاليات خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2025، بما يرسخ مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدة للفعاليات وسياحة الأعمال.

وتشمل الأجندة أكثر من 135 فعالية تضم مؤتمرات ومعارض كبرى في العديد من القطاعات المختلفة مثل التكنولوجيا، والاستدامة، والرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، والطاقة، والبناء، والنقل، والتمويل، والتعليم، وهو ما يعكس الدور الرائد للمركز في تعزيز الابتكار والتجارة والتعاون الدولي.

وقال ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في المركز: استناداً إلى أدائنا القوي في النصف الأول من العام الجاري، فإننا نواصل في النصف الثاني استقطاب منظمي الفعاليات والجهات العارضة والزوار من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى استضافة الفعاليات العالمية المرموقة من القطاعات الرئيسية والقطاعات سريعة النمو، وتعكس مجموعة الفعاليات الرائدة القادمة، مثل معرض جيتكس جلوبال ومعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» ومعرض الخمسة الكبار، قدرتنا على جمع رواد القطاعات المتنوعة والمبتكرين والمتحدثين والجهات الفاعلة الرئيسية من مختلف أنحاء لرسم ملامح مستقبل قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض. وأضاف: نعمل على تعزيز دور دبي كمحفز للتجارة العالمية، ودعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية «D33» الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية على مستوى العالم.

وتبدأ فعاليات شهر سبتمبر بمعرض الورق - بيبر أرابيا «2-4 سبتمبر»، يليه العرض الكوميدي ميكس تيب «6 سبتمبر»، مات ريدمان لايف «7 سبتمبر».

ويقام مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي 2025 «8-19 سبتمبر»، وملتقى الصحة العالمي للتكنولوجيا الصحية WHX Tech «سبتمبر 8-10»، ومعرض عروس الخليج «12-18 سبتمبر». ويشهد منتصف الشهر مجموعة واسعة من معارض التصنيع التجارية، تتضمن معارض الشرق الأوسط للمواد المركبة والمتقدمة، والشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة، والعلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط، والشرق الأوسط للرغوة ومتعدد اليوريثان، وتكنولوجيا الزيوت الأساسية والمواد التشحيمية والمضافات، تصنيع الأثاث ومعرض إعادة تدوير البلاستيك «جميعها من 15 إلى 17 سبتمبر».

ويختتم الشهر بمعرض الشرق الأوسط للوحات والتصميمات الإعلانية «22-24 سبتمبر»، ورؤية - معرضي الإمارات للوظائف، ولاب لايف «كلاهما 23-25 سبتمبر»، ومؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة «24-25 سبتمبر»، والكونجرس الدولي العاشر للتميز الطبي في الأمراض الجلدية وطب التجميل «25-27 سبتمبر»، ومعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» «30 سبتمبر - 2 أكتوبر».

وتنطلق أولى الفعاليات في شهر أكتوبر بالقمة العالمية للاقتصاد الأخضر «1-2 أكتوبر» ومعرضي نجاح «5-7 أكتوبر»، ويليها إكسبو أصحاب الهمم الدولي «6-8 أكتوبر»، ومعرضا الشرق الأوسط الزراعي، والفوركس «كلاهما من 6 إلى 7 أكتوبر».

وتقام فعاليات قطاع التكنولوجيا في منتصف الشهر بعودة معرض جيتكس جلوبال «13-17 أكتوبر»، أكبر فعالية تقنية في العالم، الذي يُسلط الضوء على الابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية والرعاية الصحية والمدن الذكية.

أما في النصف الثاني من الشهر، فالمعرض الدولي لطب العائلة والملتقى السنوي لطب الأشعة، وقمة مستقبل الرعاية الصحية «جميعها من 21 إلى 23 أكتوبر»، وقمة ومعرض الموارد البشرية «21-22 أكتوبر»، وتُختتم فعاليات الشهر بمعرض «بيوتي وورلد ميدل إيست» المتخصص في الجمال والعافية «27-29 أكتوبر».

ويبدأ شهر نوفمبر بمعرض جلفود للتصنيع «4-6 نوفمبر»، الرائد في المنطقة في مجال تجهيز الأغذية والمشروبات، يليه المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في دبي «GESS» ومعرضا عالم الورق في الشرق الأوسط، وعالم الألعاب في الشرق الأوسط «كلاهما من 11 إلى 13 نوفمبر»، إلى جانب معرض الشرق الأوسط للتبغ «11-12 نوفمبر»، كما يضم الشهر المؤتمر العام السابع والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم» «11-17 نوفمبر» ومؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتعدين «17-18 نوفمبر»، إضافة إلى معرض الشرق الأوسط للمنتجات الطبيعية والعضوية، والمعرض الدولي للملابس والمنسوجات «كلاهما من 17 إلى 19 نوفمبر»، وفيجن بلس إكسبو «17-18 نوفمبر» ومؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية «18-19 نوفمبر».

ويختتم قطاع البناء والتشييد الشهر بمعرض الخمسة الكبار، ومعرض النوافذ والأبواب والواجهات، وجيو ورلد، ومعرض التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد العالمي، وفعالية LiveableCitiesX وفعالية Future FM «جميعها من 24 إلى 27 نوفمبر».

ويستضيف المركز، خلال شهر ديسمبر، المؤتمر العالمي التاسع عشر لجراحة الأعصاب «1-5 ديسمبر»، ومعرض أوتوميكانيكا دبي «9-11 ديسمبر»، أكبر معرض لخدمات ما بعد البيع للسيارات في المنطقة.

ويختتم الموسم بمجموعة من المعارض التجارية، بما في ذلك المعرض الآسيوي للأمومة والطفولة، ومعرض تشاينا هوم لايف، ومعرض الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية «جميعها من 17 إلى 19 ديسمبر»، قبل أن يمثل معرض المجوهرات والعروس العربية «18-21 ديسمبر» ختاماً مميزاً لأجندة فعاليات مركز دبي التجاري العالمي لعام 2025.