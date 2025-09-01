الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

"حرة مطار الشارقة الدولي" تعزز استثمارات قطاع الأغذية

"حرة مطار الشارقة الدولي" تعزز استثمارات قطاع الأغذية
1 سبتمبر 2025 21:32

الشارقة (الاتحاد)
 تواصل هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي ترسيخ مكانتها كبيئة استثمارية نموذجية لنمو الشركات وتوسعها في أسواق المنطقة والعالم حيث أعلنت شركة "جريب تري" اليابانية المتخصصة في قطاع التغذية وصناعة الحلويات والتي اتخذت من المنطقة مقراً لها في عام 2024 عن توسعة أعمالها في المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وتعزيز قدراتها التخزينية والتشغيلية الحالية عبر تدشين مستودع لها في المنطقة بمساحة 4500 قدم مربع لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها وتوسيع نطاق صادراتها إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط انطلاقًا من الشارقة .

دشن المستودع الجديد للشركة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وماسياسو موتو رئيس مجلس إدارة شركة "جريب تري" حيث جال المزروعي برفقة عدد من مسؤولي الهيئة في أقسام المستودع الجديد واطلعوا على أحدث التقنيات والمعدات المستخدمة في عمليات التخزين والتوزيع والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وضمان جودة المنتجات على امتداد سلسلة التوريد.
واستمع المزروعي إلى شرح وافٍ حول القدرة اللوجستية للمستودع الجديد في تعزيز إمكانيات الشركة على تلبية احتياجات الأسواق المحلية والعالمية إلى جانب أحدث التقنيات المبتكرة التي تعتمدها الشركة في تصنيع منتجاتها .
وأكد سعود سالم المزروعي حرص المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي على توفير كافة أشكال الدعم للمستثمرين تنفيذا لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة من أجل ترسيخ مكانة الشارقة كوجهة عالمية للأعمال والاستثمار مؤكداً التزام "حرة مطار الشارقة الدولي" بتوفير بيئة استثمارية متكاملة وبنية تحتية متطورة تساعد الشركات على النمو والتوسع.

