"إقتصادية الشارقة" و"مجلس الطاقة" يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

الشارقة (الاتحاد)

بحث حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة خلال لقائه اليوم بمقر الدائرة حاتم محمد ذياب الموسى،الأمين العام لمجلس الطاقة تعزيز جهودهما المشتركة المتواصلة لتنظيم بيئة الأعمال في الإمارة وتبادل الخبرات بما يحقق أهداف الجهتين في خلق بيئة استثمارية آمنة ودعم استدامة الأعمال وفق أعلى المعايير.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع الذي حضره فهد أحمد الخميري مدير دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة مجالات التعاون المشترك وتوثيق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين للإسهام في مواصلة تطوير الأداء وتوفير الخدمات للمتعاملين وللقطاع الخاص والحكومي والعمل على تنميته بشكل دائم.

وأكد الجانبان استمرار التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يتماشى مع معايير الخدمة الحكومية المحلية مؤكدين على أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات واللقاءات لما لها من دور في تسريع عمليات التطوير وتعزيز حركة الاستثمار في الإمارة.

وقال حمد علي عبد الله المحمود إن من شأن مثل هذه اللقاءات تعزيز التعاون والتنسيق المشترك للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة مشيرا إلى إن الدائرة تحرص على تعزيز تعاونها البناء مع الجهات الحكومية والخاصة.