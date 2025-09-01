الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

"إقتصادية الشارقة" و"مجلس الطاقة" يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

"إقتصادية الشارقة" و"مجلس الطاقة" يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك
1 سبتمبر 2025 22:02

الشارقة (الاتحاد)
بحث حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة خلال لقائه اليوم بمقر الدائرة  حاتم محمد ذياب الموسى،الأمين العام لمجلس الطاقة تعزيز جهودهما المشتركة المتواصلة لتنظيم بيئة الأعمال في الإمارة وتبادل الخبرات بما يحقق أهداف الجهتين في خلق بيئة استثمارية آمنة ودعم استدامة الأعمال وفق أعلى المعايير.

