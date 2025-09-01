23 مليون اشتراك بخدمات الهاتف المتحرك في الإمارات

يوسف العربي (أبوظبي)

ارتفعت أعداد الاشتراكات في خدمات الهاتف المتحرك في الإمارات بنسبة %8.5 خلال 12 شهراً لتصل إلى 22.9 مليون اشتراك بنهاية يونيو 2025، مقارنة بنحو 21.1 مليون اشتراك بنهاية يونيو من العام 2024، بحسب إفادات مشغلي قطاع الاتصالات بالدولة.

وأظهرت البيانات التي حصلت عليها «الاتحاد» أن اشتراكات الهاتف المتحرك الفعالة في الدولة توزعت بواقع 5.3 مليون اشتراك لفئة الدفع الأجل «فاتورة - Postpaid»، ونحو 17.6 مليون اشتراك لفئة الاشتراكات مسبقة الدفع «Prepaid» وذلك بنهاية النصف الأول من العام الحالي.

ونمت أعداد الاشتراكات في خدمات الهاتف المتحرك في «إي آند الإمارات» على أساس سنوي بنسبة 6.97% بنهاية النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 13.8مليون اشتراك مقارنة 12.9مليون اشتراك خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

ونمت شريحة الدفع الأجل «فاتورة» في «إي آند الإمارات» بنحو 9% لتصل إلى 3.4 مليون اشتراك بنهاية يونيو الماضي، مقابل 3.1 مليون اشتراك للدفع الأجل خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وعلى صعيد الاشتراكات «مسبقة الدفع» فارتفعت 7.14% إلى 10.5 مليون اشتراك بنهاية النصف الأول من العام 2025، مقابل 9.8 مليون اشتراك مسبق الدفع بنهاية النصف الأول من العام 2024. وبذلك تبلغ حصة «إي آند الإمارات» 60.26% من إجمالي عدد خطوط الهاتف المتحرك النشطة في الإمارات بنهاية يونيو الماضي.



الإمارات بالصدارة

تتصدر الإمارات تتصدر دول العالم في سرعات تحميل بيانات الهاتف المتحرك وفقاً لمؤشر «أوكلا» واختبرت «إي آند الإمارات» النطاقات الترددية 6 جيجاهرتز و600 ميجاهرتز، التي خصَّصَتْها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لخدمات الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT).

وحقَّقَ نطاق 6 جيجاهرتز سرعات فائقة تصل إلى 10 جيجابت في الثانية، في حين ساهم النطاق 600 ميجاهرتز بتوسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الخامس لأكثر من 6كم، وستُسهم هذه الاختبارات في تطوير أداء شبكة الجيل الخامس في دولة الإمارات، وسيكون لها فوائد تحويلية كبيرة للمنازل والشركات والاقتصاد الرقمي في الدولة.

ونجحت «إي آند الإمارات» أيضاً في تنفيذ شبكة افتراضية خاصة بالجيل الخامس مع «إمستيل»، كما أضافت مزايا التقسيم المتقدم لدعم التشغيل الآلي الفوري والصيانة التنبئية ومراقبة سلامة العاملين وتمثِّل هذه الخطوة نقلةً نوعية في تعزيز الإنتاجية والكفاءة في القطاع الصناعي، مدفوعة بقوة الاتصال الذكي.



«قاعدة المشتركين»

نمت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المتحرك في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» بنسبة 10.8% على أساس سنوي لتصل إلى 9.1 مليون مشترك بنهاية شهر يونيو الماضي، مقابل 8.2 مليون مشترك بنهاية الشهر نفسه من العام الماضي.

وشهدت شريحة الدفع الآجل نمواً ملحوظاً بنسبة 9.8% على أساس سنوي لتصل إلى 1.9 مليون مشترك، مدفوعة بالطلب القوي من جانب قطاع الأعمال.

وسجّلت شريحة الدفع المسبق نمواً بنسبة 11.1% لتصل إلى 7.3 مليون مشترك، وذلك بفضل النجاحات المستمرة لخدمات العلامة التجارية «Alo» بين فئة العمال ذوي الياقات الزرقاء، فضلاً عن التوسع المستمر لمتاجر التجزئة التابعة للشركة في المناطق ذات التغطية التجارية المحدودة، إلى جانب الأنشطة السياحية التي ساهمت أيضاً في تعزيز هذا النمو.

نمت إيرادات خدمات الهاتف المتحرك في «دو» بشكل لافت بنسبة 7.7% على أساس سنوي لتصل إلى 1.7 مليار درهم، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى النمو المستمر في قاعدة العملاء، ونجاح العروض والخدمات الموجّهة التي أطلقتها الشركة لفئات محددة، والحملات التسويقية عالية التأثير.