الذهب يحطم رقماً قياسياً جديداً

حطّم سعر الذهب في مستهل التعاملات الآسيوية الثلاثاء رقماً قياسياً جديداً ببلوغه 3501,59 دولاراً للأونصة، متجاوزاً بذلك رقمه القياسي السابق المسجّل في أبريل والذي بلغ يومها 3500,10 دولار للأونصة.



ويقبل المستثمرون على شراء المعدن الأصفر كملاذ آمن بدلاً من الدولار بسبب تزايد احتمالات أن يخفض المصرف المركزي الأميركي أسعار الفائدة في سبتمبر.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 40.61 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2011 في الجلسة السابقة.



وارتفع البلاتين بنسبة 1.6 بالمئة إلى 1417.16 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.9 بالمئة إلى 1126.63 دولار.