اقتصاد

«الإمارات للألمنيوم» تستكمل مشروع توسعة مصفاة الطويلة للألومينا

2 سبتمبر 2025 16:36


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، استكمال مشروع توسعة مصفاة الطويلة لتكرير الألومينا من أجل تمكين زيادة القدرة الإنتاجية للمصفاة بمقدار 50 ألف طن سنوياً.
وشمل المشروع تركيب مطحنة كرات ثالثة في المصفاة، بما يعزز المرونة التشغيلية وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصفاة الألومينا الوحيدة في دولة الإمارات.
وتعمل مطاحن الكرات على طحن خام البوكسيت وتحويله إلى جزيئات دقيقة تُعالج كيميائياً لإنتاج الألومينا.
ويأتي تشغيل المطحنة الجديدة في الطويلة إضافة إلى المطحنتين القائمتين، ما يسهم بشكل كبير في تقليل مخاطر التوقفات غير المخطط لها، ويعزز الكفاءة التشغيلية، ويدعم زيادة إجمالي الإنتاج.
وتولّت فرق العمل الداخلية في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مسؤولية تنفيذ المشروع بكامل مراحله، بدءاً من التصميم والإدارة ووصولاً إلى الإنشاء والتشغيل. واكتملت أعمال الإنشاء خلال فترة لم تتجاوز عامين ونصف العام، مع تحقيق أكثر من 650 ألف ساعة عمل دون تسجيل أي إصابة مؤدية إلى التوقف عن العمل.
وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: يُعد هذا التوسع خطوة محورية لمصفاة الطويلة للألومينا، حيث يعزز قدرتنا الإنتاجية ومرونتنا التشغيلية في ضوء إعادة هيكلة سلسلة توريد البوكسيت خارج غينيا، إضافة إلى تعزيز مرونة عملياتنا وتوسيع قدراتنا الإنتاجية
ومنذ دخولها مرحلة التشغيل في عام 2019، واصلت مصفاة الطويلة لتكرير الألومينا العمل بأداء يفوق طاقتها الإنتاجية الاسمية البالغة مليوني طن سنوياً. وأسهمت خلال العام الماضي في تلبية 49% من متطلبات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من الألومينا.
 

