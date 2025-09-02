«الدار» تُطلِق مشروع «الديم تاون هومز» بجزيرة ياس



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة الدار عن طرح 450 منزلاً، ضمن مشروع «حي الديم السكني» بشمال شرق جزيرة ياس، متاحة حصرياً للتملك لكافة مواطني الدولة.

وتضم المرحلة الجديدة «الديم تاون هومز» منازل مكوّنة من ثلاث وأربع غرف نوم. كما يقدّم المشروع 26 وحدة مبتكرة من ثلاث غرف نوم، تُعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات، حيث تدمج بين الاستخدام السكني والتجاري ضمن مبنى واحد.

وتأتي هذه الوحدات بتصميم ذكي، يضم طابقاً أرضياً مخصصاً للنشاط التجاري، وطابقاً أول مخصّصاً لمساحات السكن والعيش، ما يجعلها خياراً مثالياً لروّاد الأعمال والمبتكرين. وتتميّز هذه الوحدات بموقع استراتيجي على المسار الرئيسي للمشروع، ما يمنحها مستوى عالياً من الظهور وسهولة الوصول.

وبحسب قوانين التنظيم العمراني، يمكن استخدام هذه الوحدات لأغراض سكنية وتجارية على حد سواء، ما يمنح السكان مرونة كبيرة لتشغيل مشاريعهم الخاصة مثل المقاهي، أو الاستوديوهات الفنية، أو متاجر التجزئة، أو غيرها من المشاريع الصغيرة، ضمن منازلهم. ومن المقرر طرح وحدات المشروع للبيع اعتباراً من 12 سبتمبر.

وتقع الوحدات الجديدة ضمن مشروع «حي الديم السكني»، المجمّع العائلي المعروف سابقاً بـ«بلغيلم»، وتمثل المرحلة السابعة ضمن المخطط الرئيسي للمشروع.

ويأتي هذا الطرح الجديد استكمالاً للمراحل الست الأولى من المشروع، والتي ضمّت أكثر من 1700 منزل، يتم تطويرها ضمن برنامج الإسكان الوطني في أبوظبي، بالشراكة مع هيئة أبوظبي للإسكان، ليقدم فرصةً قيمةً للراغبين في السكن بالقرب من الأهل والأقارب، الذين سبق لهم الشراء في المراحل السابقة.

وسيحظى القاطنون بمجموعة متكاملة من المرافق والخدمات ضمن المخطط الرئيسي الأوسع للمشروع، تشمل مدارس، ومسجداً، ومركزاً صحياً، ومحطات وقود، ومتاجر تجزئة، ومطاعم ومقاهي، ومركزاً مجتمعياً، بالإضافة إلى حدائق متّصلة تحيط المجمّع وتوفر بيئة مثالية للمشي والجري. ويحرص المشروع على دعم أسلوب حياة صحي ونشط من خلال مجموعة من المرافق الرياضية والمجتمعية المتقدمة، تشمل ملاعب متعددة الاستخدامات، وصالة رياضية مفتوحة، ومركزاً للفروسية، ونادياً رياضياً، ومساراً مخصّصاً للدراجات يمتد على طول 8.2 كيلومتر.

ويربط «حي الديم السكني» بجزيرة ياس جسران جديدان يوفران وصولاً مباشراً إلى أفضل وجهات الترفيه والمطاعم والأنشطة العائلية، مثل ياس مول، وياس مارينا، وعالم فيراري، وياس ووتروورلد أبوظبي، فضلاً عن سهولة الوصول إلى مطار زايد الدولي ومختلف مناطق أبوظبي.