الأربعاء 3 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«موانئ أبوظبي» توقع اتفاقية تجريف لزيادة القدرة التشغيلية لمحطتي كراتشي

«موانئ أبوظبي» توقع اتفاقية تجريف لزيادة القدرة التشغيلية لمحطتي كراتشي
2 سبتمبر 2025 16:39

 
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت مجموعة موانئ أبوظبي عبر مشروعها المشترك «محطة بوابة كراتشي» اتفاقية تجريف مع شركة «فان أورد»، الهولندية المتخصّصة في أعمال التجريف والإنشاءات البحرية، بهدف تعزيز حركة التجارة عبر محطات المجموعة في باكستان.
وسيسهم التعاون بين «موانئ نواتوم»، ذراع المجموعة لتشغيل الموانئ الدولية، مع شركة «فان أورد» في زيادة عمق الغاطس في الأرصفة والقنوات البحرية التابعة لـ«محطة بوابة كراتشي المحدودة»، مما يتيح استقبال سفن الحاويات، التي يتراوح طولها الإجمالي بين 305 و350 متراً، وبعمق غاطس يتراوح بين 13 و15.5 متر، ومع اكتمال أعمال التوسعة، من المتوقع أن تزيد الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات في المحطة من 750 ألف حاوية نمطية إلى مليون حاوية نمطية.
وفيما يتعلق بـ«محطة بوابة كراتشي متعددة الأغراض المحدودة»، سيساهم مشروع التجريف في زيادة الطاقة الاستيعابية لمناولة البضائع العامة والسائبة، واستقبال السفن الضخمة التي تصل حمولتها إلى 120 ألف طن، بما يعادل ضعف الطاقة الاستيعابية الحالية البالغة 60 ألف طن، مما سيؤدي إلى خفض تكاليف الشحن وزيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة.
وبحلول الربع الأول من عام 2026، سيتم إنجاز أعمال التجريف في كل من «محطة بوابة كراتشي المحدودة» و«محطة بوابة كراتشي متعددة الأغراض المحدودة»، وهما مشروعان مشتركان بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة «كحيل تيرمينالز» التي تتخذ من دبي مقراً لها.
وبهذه المناسبة، قال محمد التميمي، الرئيس التنفيذي لـ«موانئ نواتوم»: يمثل هذا المشروع خطوة نوعية تتجاوز حدود تطوير البنية التحتية، إذ يعزز المكانة التجارية لمحطتي كراتشي، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الاقتصاد الباكستاني، بما يسهم في رفد الاقتصاد الوطني، ويرسخ مكانة باكستان كمركز عالمي رائد للتجارة. إن هذا المشروع يدعم جهودنا لتحقيق التنمية المستدامة، ويجسّد التزامنا بتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق قيمة طويلة الأمد لجميع أصحاب العلاقة.
ومن جانبه، قال جودفريد فان أورد مدير أعمال منطقة الشرق الأوسط - شركة «فان أورد»: يسرنا التعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي لتنفيذ هذا المشروع النوعي لتطوير مرافق الخدمات اللوجستية والبنية التحتية في محطتيها بميناء كراتشي، مما سيسهم في تعزيز البنية التحتية البحرية في باكستان، ودعم نمو اقتصادها المتسارع.
وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد دخلت السوق الباكستاني في عام 2023 بتوقيعها اتفاقيات امتياز طويلة الأمد لتطوير وتشغيل أرصفة بحرية لمناولة الحاويات والبضائع العامة والسائبة في ميناء كراتشي، وتعد باكستان إحدى الأسواق الرئيسية للمجموعة، حيث تستثمر فيها نحو 1.1 مليار درهم «ما يعادل 300 مليون دولار» لتطوير البنى التحتية للموانئ، وتطوير نظم وحلول رقمية لرفد التجارة البحرية وتنمية وتنويع الاقتصاد في البلاد.
بدوره، قال خرام عزيز خان، الرئيس التنفيذي لـ«محطة بوابة كراتشي المحدودة» و«محطة بوابة كراتشي متعددة الأغراض المحدودة»: سيمكننا مشروع التجريف من استيعاب سفن أكبر وأعمق غاطساً في كل من محطات الحاويات ومحطات البضائع العامة لدينا، مما سينعكس بشكل مباشر على تعزيز أعمال متعاملينا، وتحقيق أقصى استفادة من النقد الأجنبي المخصص لخدمات الشحن، إضافة إلى خفض التكاليف اللوجستية الإجمالية، كما نطمح أن يسهم هذا المشروع في ترسيخ مكانة باكستان كمركز تجاري رائد في المنطقة، وتعزيز قدرتها على الوصول إلى الأسواق العالمية، وفي نهاية المطاف، ستسهم هذه الخطوة في توطيد شراكاتنا في جميع أنحاء باكستان، مع الإسهام في تحديث البنى التحتية لميناء كراتشي، بما يخدم مسيرة التنمية المستدامة ويدفع عجلة الازدهار الاقتصادي في البلاد.

أخبار ذات صلة
وزارة الصحة الأنغولية ومشروع «دوكتور» يوقعان مذكرة تفاهم
«موانئ أبوظبي» توسّع عملياتها في أنغولا
موانئ أبوظبي
آخر الأخبار
6 مواجهات تجعل سبتمبر «الأصعب» على الوحدة
الرياضة
6 مواجهات تجعل سبتمبر «الأصعب» على الوحدة
اليوم 16:00
الإمارات تشارك في الاجتماع التنسيقي الخليجي للدورة الـ39 لـ«تنفيذية» الاتحاد البرلماني العربي
علوم الدار
الإمارات تشارك في الاجتماع التنسيقي الخليجي للدورة الـ39 لـ«تنفيذية» الاتحاد البرلماني العربي
اليوم 15:59
حاكم الشارقة يُصدر مرسومين أميريين بشأن إنشاء وتشكيل مجلس الشارقة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
علوم الدار
حاكم الشارقة يُصدر مرسومين أميريين بشأن إنشاء وتشكيل مجلس الشارقة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
اليوم 15:56
تحذير من كوندي..«إنه الاستهلاك المفرط»
الرياضة
تحذير من كوندي..«إنه الاستهلاك المفرط»
اليوم 15:51
عطلة المولد النبوي الشريف في حكومة عجمان
علوم الدار
عطلة المولد النبوي الشريف في حكومة عجمان
اليوم 15:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©