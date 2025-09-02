تراجع الأسهم العالمية والذهب يسجل مستوى جديداً

بانكوك (أ ب)

سجل سعر الذهب مستوى قياسياً جديداً، فيما تراجعت معظم مؤشرات الأسهم العالمية، اليوم «الثلاثاء»، بعد إغلاق الأسواق الأميركية أمس الاثنين بمناسبة عطلة عيد العمال.

وارتفع السعر الفوري للذهب، الذي يعد ملاذاً آمناً للمستثمرين في أوقات الغموض، ليصل إلى 3571.50 دولار للأوقية، متجاوزاً بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 3509.90 دولارالذي سجل في أبريل الماضي.

وقال محللون إن تحديات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ومؤسسات أخرى دفع المستثمرين إلى التحول نحو خيارات استثمارية مثل الذهب والفضة.

وارتفع سعر الفضة بنسبة 2.4% ليصل إلى 41.72 دولار للأوقية متجاوزاً 40 دولاراً للأوقية للمرة الأولى منذ عام 2011.

وتراجع مؤشر «داكس» الألماني، في بداية التداولات الأوروبية، بنسبة 0.8% ليصل إلى 23844.5 نقطة، بينما استقر مؤشر «كاك 40» الفرنسي من دون تغيير تقريباًعند 7707.41 نقطة وتراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.5% ليصل إلى 9153.46 نقطة.

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 %.

وارتفع مؤشر «نيكاي 225» القياسي الياباني بنسبة 0.3% ليصل إلى 42310.49 نقطة، حيث اقتنص المستثمرون صفقات شراء الأسهم بأسعار مخفضة بعد الخسائر التي منيت بها مؤخراً.

ومن المتوقع أن يشكل مزاد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات اختباراً لاستقرار السوق.

وتراجع مؤشر «هانج سنج» في هونج كونج بنسبة 0.4% ليصل إلى 25525.64 نقطة، كما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.5% ليصل إلى 3858.13 نقطة.

وارتفع مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 0.9% ليصل إلى 3172.35 نقطة، فيما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.3% ليصل إلى 8900.60 نقطة، وصعد مؤشر «سينسكس» الهندي بنسبة 0.4%، كما ارتفع مؤشر «إس إي تي» التايلندي بنسبة 0.4%.