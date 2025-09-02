الأربعاء 3 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

ارتفاع أسعار المستهلك في كوريا بنسبة 1.7% خلال أغسطس

ارتفاع أسعار المستهلك في كوريا بنسبة 1.7% خلال أغسطس
2 سبتمبر 2025 19:28


سيؤول (وام)
 نمت أسعار المستهلك في جمهورية كوريا بأقل من 2% خلال أغسطس الماضي، مسجلةً أبطأ وتيرة نمو خلال تسعة أشهر، وذلك وفق بيانات هيئة الإحصاء الكورية الصادرة اليوم «الثلاثاء».

أخبار ذات صلة
6 مواجهات تجعل سبتمبر «الأصعب» على الوحدة
الإمارات تشارك في الاجتماع التنسيقي الخليجي للدورة الـ39 لـ«تنفيذية» الاتحاد البرلماني العربي

وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية أن أسعار المستهلك، وهي مقياس رئيسي للتضخم، ارتفعت بنسبة 1.7% خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بالعام السابق، وفقاً لبيانات الهيئة.
وأضافت أن التضخم ظل أعلى من هدف بنك كوريا البالغ 2% لأربعة أشهر متتالية حتى أبريل، قبل أن يتباطأ إلى 1.9% في مايو، ثم ارتفع مرة أخرى، ليبقى أعلى من 2% في كل من يونيو ويوليو، كما يمثل هذا أبطأ نمو منذ نوفمبر 2024، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 1.5% على أساس سنوي.
وأشارت إلى أن التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع بنسبة 1.3% في أغسطس الماضي، متراجعاً عن نمو بنسبة 2% في يوليو الماضي.

 

آخر الأخبار
6 مواجهات تجعل سبتمبر «الأصعب» على الوحدة
الرياضة
6 مواجهات تجعل سبتمبر «الأصعب» على الوحدة
اليوم 16:00
الإمارات تشارك في الاجتماع التنسيقي الخليجي للدورة الـ39 لـ«تنفيذية» الاتحاد البرلماني العربي
علوم الدار
الإمارات تشارك في الاجتماع التنسيقي الخليجي للدورة الـ39 لـ«تنفيذية» الاتحاد البرلماني العربي
اليوم 15:59
حاكم الشارقة يُصدر مرسومين أميريين بشأن إنشاء وتشكيل مجلس الشارقة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
علوم الدار
حاكم الشارقة يُصدر مرسومين أميريين بشأن إنشاء وتشكيل مجلس الشارقة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
اليوم 15:56
تحذير من كوندي..«إنه الاستهلاك المفرط»
الرياضة
تحذير من كوندي..«إنه الاستهلاك المفرط»
اليوم 15:51
عطلة المولد النبوي الشريف في حكومة عجمان
علوم الدار
عطلة المولد النبوي الشريف في حكومة عجمان
اليوم 15:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©