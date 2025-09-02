ارتفاع أسعار المستهلك في كوريا بنسبة 1.7% خلال أغسطس



سيؤول (وام)

نمت أسعار المستهلك في جمهورية كوريا بأقل من 2% خلال أغسطس الماضي، مسجلةً أبطأ وتيرة نمو خلال تسعة أشهر، وذلك وفق بيانات هيئة الإحصاء الكورية الصادرة اليوم «الثلاثاء».

وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية أن أسعار المستهلك، وهي مقياس رئيسي للتضخم، ارتفعت بنسبة 1.7% خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بالعام السابق، وفقاً لبيانات الهيئة.

وأضافت أن التضخم ظل أعلى من هدف بنك كوريا البالغ 2% لأربعة أشهر متتالية حتى أبريل، قبل أن يتباطأ إلى 1.9% في مايو، ثم ارتفع مرة أخرى، ليبقى أعلى من 2% في كل من يونيو ويوليو، كما يمثل هذا أبطأ نمو منذ نوفمبر 2024، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 1.5% على أساس سنوي.

وأشارت إلى أن التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع بنسبة 1.3% في أغسطس الماضي، متراجعاً عن نمو بنسبة 2% في يوليو الماضي.