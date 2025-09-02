الأربعاء 3 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

معدل التضخم بالنمسا يسجل أعلى مستوى له منذ مارس 2024

2 سبتمبر 2025 19:29

فيينا (وام)
ارتفع معدل التضخم في النمسا إلى 4.1%، خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بـ 3.6% في شهر يوليو الماضي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ مارس 2024، نتيجة الارتفاع الملحوظ في أسعار الطاقة والغذاء والخدمات، وذلك وفقاً لتقدير هيئة الإحصاء النمساوية.

وأظهرت بيانات الهيئة أن أسعار الطاقة والخدمات والغذاء، شكّلت أهم العوامل المحفزة لارتفاع الأسعار.
وأكدت مانويلا لينك، مديرة هيئة الإحصاء النمساوية، أن جميع فئات الإنفاق تقريباً أسهمت في حدوث التضخم الحالي، وأوضحت أن الارتفاع الأكبر طرأ على أسعار قطاع الطاقة بنسبة 5.9%، وأرجعت السبب الرئيسي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء.
وأشارت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتبغ والمشروبات بنسبة 5.0%، ومساهمة قطاع الخدمات بشكل كبير في زيادة التضخم بنسبة 4.7%، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الصناعية بنسبة 2.1%، مقارنة على أساس سنوي.

