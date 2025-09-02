تعاون بين معهد الابتكار التكنولوجي و«فينتشر ون» و«إي آند»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق معهد الابتكار التكنولوجي في أبوظبي و«فينتشر ون»، حاضنة المشاريع الناشئة، لدى مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، بالتعاون مع مجموعة «إي آند»، الحل المتقدم «QuantumConnect» في دولة الإمارات، والذي يُعد الجيل القادم من حلول التشفير المعتمدة على الأجهزة.

ويستند هذا الحل إلى فيزياء الكم، لتحديث أُسس الاتصالات الآمنة من خلال دمج الأجهزة مباشرة ضمن البنية التحتية للألياف الضوئية.

ويعتمد حل «QuantumConnect» على تقنية توزيع المفاتيح الكمّية «QKD» المطورة حصرياً من قبل معهد الابتكار التكنولوجي، ويوفّر حماية مستقبلية للبيانات أثناء انتقالها عبر الشبكات، وذلك استجابةً لتزايد تعقيد التهديدات السيبرانية، بما في ذلك قدرة الحوسبة الكمّية على كسر تقنيات التشفير التقليدية.

وتعمل تقنية توزيع المفاتيح الكمّية على تأمين الاتصالات من خلال إرسال مفاتيح التشفير على شكل جسيمات كمّية، لا يمكن اعتراضها أو نسخها دون اكتشاف ذلك، ما يضمن بقاء تبادل المفاتيح آمناً، حتى في مواجهة التهديدات الكمّية المستقبلية، كما يوفّر للشركات دفاعاً طويل الأمد لحماية بياناتها الحسّاسة.وتم تطوير هذه التقنية الكمّية المتقدمة للاتصالات محلياً في دولة الإمارات، وتجمع بين الخبرات الرائدة والامتثال التنظيمي المحلي، ما يضمن تلبية متطلبات الأمان الفريدة لكل جهة، كما يتوافق الحل مع اللوائح الوطنية والقطاعية، بما في ذلك اللائحة التنفيذية الجديدة للتشفير في دولة الإمارات، التي تحدد الضوابط الإدارية والفنية لحماية سرية وسلامة وتوافر المعلومات، ويعزز الحل أيضاً الامتثال للتشريعات الاتحادية المنظمة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجالات الرعاية الصحية.

وقالت الدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي: «يمثل حل «QuantumConnect» إنجازاً محورياً في التطبيق العملي لتقنية توزيع المفاتيح الكمّية، المصمّمة لتوليد مفاتيح التشفير عبر قنوات مؤمنة كمّياً، ونعمل في معهد الابتكار التكنولوجي على تطوير بروتوكولات اتصالات مؤمنة كمّياً، بحيث توفر ضمانات أمنية مثبتة علمياً ومستندة إلى قوانين الفيزياء، ويجسّد هذا الحل التزامنا بتحويل الابتكارات العلمية المعقدة إلى أنظمة عملية قابلة للتوسعة تؤمن البنية التحتية الحيوية، وتُمكّن التحول الرقمي الآمن عبر مختلف قطاعات الأعمال.

ومع تزايد حجم البيانات المتداولة عبر الشبكات، واقتراب الحوسبة الكمّية من التطبيق العملي، يأتي «QuantumConnect» ليوفر حلاً آمناً ومرناً ضمن الشبكة، وذلك من خلال تقديم تشفير غير قابل للاختراق على المستوى الفيزيائي، ما يضمن حماية طويلة الأمد للاتصالات الحسّاسة.

وقال رضا نيدهك، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ«فينتشر ون»: «تسعى «فينتشر ون» إلى توسيع نطاق التقنيات الثورية، ويُعد حل «QuantumConnect» مثالاً واضحاً على ذلك، ولقد اخترنا «إي آند» كشريك أمثل لنا بفضل ريادتها في المنطقة، ونتطلع إلى العمل معاً لجعل هذا الحل الجديد معياراً جديداً في قطاع الاتصالات».

وقال عصام محمود، نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في «إي آند الإمارات»: مع تسارُع الابتكارات التقنية، أصبحت مرونة الشبكات هي العامل الأساسي، الذي تُبنى عليه الثقة في المجالات الرقمية، إن شراكتنا مع معهد الابتكار التكنولوجي و«فينتشر ون» لتعزيز أمان الاتصال تعكس التزاماً مشتركاً لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية في مجال الاتصالات الآمنة عبر حلول متطورة تحاكي المستقبل وتستجيب لتحدياته، كما أن حل «QuantumConnect» يُعد نقطة تحول في البنية التحتية والاتصالات الآمنة ومسيرة الابتكار السيبراني لدولة الإمارات، حيث يقدم تشفيراً مدعوماً بتقنيات كمية في صميم الشبكات، وسيمكن هذا الحل الرائد الشركات والأعمال في دولة الإمارات من العمل بثقة تامة، فضلاً عن حماية بياناتها الحيوية من التهديدات الراهنة والمستقبلية في ظل تعقيدات المشهد الرقمي، وبذلك تصبح الإمارات في طليعة الدول التي توظِّف تقنيات الكم لحماية بنيتها الرقمية.