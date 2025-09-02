الأربعاء 3 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«HUB71» تستقطب 26 شركة للذكاء الاصطناعي جمعت تمويلات بـ 818 مليون درهم

«HUB71» تستقطب 26 شركة للذكاء الاصطناعي جمعت تمويلات بـ 818 مليون درهم
2 سبتمبر 2025 19:40

أبوظبي (الاتحاد)
استقبلت «Hub71» أكبر مجموعة من شركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي حتى الآن، بانضمام 26 شركة ناشئة عالية النمو إلى مجموعتها الـ17، وجمعت هذه الشركات أكثر من 818 مليون درهم «223 مليون دولار»، وهو أكبر حجم تمويل لأي مجموعة تنضم إلى «Hub71»، ما يعكس المستوى العالي للشركات الناشئة التي تتوسع بأعمالها من أبوظبي، وثقة المستثمرين المتواصلة في مكانتها كمركز عالمي للتكنولوجيا المتقدمة.

أكثر من 80% من الشركات الناشئة المختارة تطوّر حلولاً مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمواجهة تحديات رئيسية في قطاعات محورية مثل التكنولوجيا الصحية والمالية والتكنولوجيا المناخية، بما يساهم في تنويع اقتصاد أبوظبي، ويؤكد دخول هذه الشركات إلى العاصمة الإماراتية الأهمية الاستراتيجية المتنامية للإمارة، ضمن منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية، خاصة بعد إطلاق منظومة الذكاء الاصطناعي المتخصّصة «Hub71+ AI»، والمدعومة من شركاء عالميين، من بينهم «AI71» و«Core71» و«جوجل للشركات الناشئة» وأمازون ويب سيرفيسز «AWS».
وقد جرى اختيار شركات المجموعة الـ17 من بين أكثر من 2000 طلب للانضمام إلى «Hub71» من حول العالم، حيث تمثل الشركات الناشئة 12 دولة، من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة وفرنسا وكندا ومصر والهند. ويقع المقر الرئيسي لـ 74% من هذه الشركات خارج دولة الإمارات، مما يُرسّخ مكانة أبوظبي كوجهة مفضّلة لروّاد الأعمال الطموحين على مستوى العالم، ممن يسعون إلى الحصول على التمويل والعملاء وفرص التوسع، وتضم المجموعة بشكل أساسي شركات في مرحلة التمويل الأولي، بما ينسجم مع تركيز «Hub71» على تمكين الشركات الناشئة المبكرة لتتحول إلى أعمال دولية مرنة.
وقال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ «Hub71»: تعكس دفعة «Cohort 17» طموح المؤسسين ونوعية الشركات التي تحتضنها منظومتنا مدعومة بتمويل قوي وتطوير تقنيات ذات تطبيقات واسعة، تسعى هذه الشركات الناشئة إلى التوسع عالمياً، ويؤكد اختيارها لأبوظبي مقراً لانطلاقتها على قوة منظومتنا ومكانتها كمنصة عالمية للابتكار.
ومن بين أبرز الشركات المنضمة إلى «Hub71»، شركة «Harmonic Discovery» الأميركية في مجال التكنولوجيا الحيوية، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتصميم علاجات دقيقة للأمراض المستعصية، مثل مرض فقر الدم المنجلي، وجمعت تمويلاً بقيمة 31.2 مليون درهم «8.5 مليون دولار»، كما انضمت من الهند شركة «Planys Technologies» المتخصصة في تطوير روبوتات تعمل تحت الماء وأجهزة استشعار ذكية للفحص دون الحاجة إلى غطاسين، حيث جمعت تمويلات بقيمة 26.4 مليون درهم «7.2 مليون دولار».

