«عروض صيف الشارقة 2025» تختتم فعالياتها بعوائد 800 مليون درهم

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة مساء أمس الأول، فعاليات «عروض صيف الشارقة 2025» مسدلة الستار على موسم استثنائي حافل بالنجاحات، عزّز مكانة الإمارة كوجهة رائدة للتسوق والسياحة والترفيه العائلي في المنطقة، وحققت العروض أرقاماً قياسية، حيث سجلت عوائد مجزية لقطاع تجارة التجزئة والقطاعات الاقتصادية الأخرى بلغت أكثر من 800 مليون درهم.

ومنذ 1 يوليو وحتى 1 سبتمبر الجاري، تحولت إمارة الشارقة بمدنها ومناطقها كافة إلى وجهة حيوية للبهجة والتسوق، تحت شعار «عروض استثنائية لصيف لا يُنسى» وشهدت العروض مشاركة واسعة من أكثر من 1000 متجر، وكبرى مراكز التسوق والفنادق والوجهات السياحية، التي قدمت بدورها للمتسوقين والزوار تخفيضات كبرى، وصلت إلى 75% على أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية.

وتميّزت دورة هذا العام بزخم كبير من الابتكار، وقدمت تجربة متكاملة جمعت بين التسوق والترفيه بأساليب مبتكرة، وشكّل إطلاق الأيقونة الجديدة لعروض صيف الشارقة «شمسة» وتدشين «مدينة شمسة الترفيهية»، في مركز إكسبو الشارقة، إلى جانب إطلاق تطبيق ذكي للسحوبات الإلكترونية نقلة نوعية في طبيعة الفعاليات الترويجية، مما أثرى تجربة العائلات والزوّار وجعل من صيف الشارقة ذكرى لا تُنسى.

وأكد عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن النجاح الاستثنائي الذي حققته عروض صيف الشارقة، يُعد تتويجاً لرؤية استراتيجية طموحة، تهدف إلى ترسيخ الشارقة كوجهة تجارية وسياحية مستدامة، ويقدم من خلال الشراكة النموذجية بين القطاعين العام والخاص دعماً قوياً للاستثمار في قطاعات التجزئة والسياحة والترفيه، مما يعزّز فرص بناء اقتصاد متنوع ومستدام يخدم المجتمع ويجذب الزوار إلى الإمارة من مختلف أنحاء العالم، ويخدم الجهود الطموحة لغرفة الشارقة، التي تهدف إلى إيجاد قيمة حقيقية طويلة الأمد للاقتصاد وإثراء جودة حياة المجتمع في الشارقة.

من جانبه قال خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: حققت عروض صيف الشارقة 2025 نجاحاً استثنائياً يعكس رؤية إمارة الشارقة في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية وتجارية متكاملة، تجمع بين الأصالة والحداثة، حيث أكدت النتائج المميزة التي حققتها حملة عروض صيف الشارقة هذا العام، سواء من حيث العوائد الاقتصادية، أو من حيث الإقبال الكبير من الزوار والعائلات من داخل الدولة وخارجها على أهمية هذه المبادرات الموسمية والحملات الترويجية في دعم قطاع السياحة والضيافة والتجزئة وتعزيز الحراك الاقتصادي في الإمارة.

وأضاف: ساهمت الفعاليات المبتكرة والتخفيضات الكبرى والأنشطة العائلية والترفيهية إلى جانب التنوّع في باقات الإقامة والضيافة الفندقية خلال فترة العروض في تقديم تجربة استثنائية للزوار، مما يعزّز من جاذبية إمارة الشارقة كوجهة سياحية مميزة تقدم مزيجاً استثنائياً من الترفيه والثقافة والتسوق، وبدورنا في هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، فإننا نؤكد التزامنا بمواصلة العمل مع شركائنا الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص على تطوير مبادرات نوعية وتجارب مبتكرة تسهم في استقطاب المزيد من الزوار والسياح إلى الإمارة، وترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في المنطقة والعالم.

بدوره أشار محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى أن العروض عكست حرص الغرفة على دعم الحراك الاقتصادي وتقديم تجربة متكاملة للمجتمع، موضحاً أن نجاح العروض الترويجية ثمرة للتخطيط الدقيق والابتكار المستمر، حيث عملت الغرفة على تحويل موسم التسوق إلى محرك نمو يدعم قطاع التجزئة والقطاعات المرتبطة به من خلال تصميم تجربة متكاملة تواكب تطلعات الأسرة والزوار، بما يلبي تطلعات جميع الفئات العمرية، وعبر الجمع بين العروض التجارية الجذّابة والأنشطة الترفيهية المبتكرة، مما أسهم في تنشيط الحركة التجارية، وتحقيق الأثر الإيجابي للعروض وتعزيز الجانب الرقمي في المشاركة، والذي عكس التزام الغرفة بمواكبة التحول الرقمي وتقديم تجربة تسوق ذكية ومتطورة تسعد المتسوقين.