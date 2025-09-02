«اللولو» توقع مذكرة تفاهم مع مجموعـة مدينة السلع الصينية في تشجيانغ

أبوظبي (الاتحاد)

في خطوة تهدف لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، زار وفد صيني رفيع المستوى، برئاسة شاو تشون هونغ، نائب عمدة مدينة أيو الصينية، المقر الرئيس لمجموعة اللولو في أبوظبي وتضمنت الزيارة مناقشات مع كبار مسؤولي اللولو، وجولة في أهم مواقع الهايبرماركت، وتم التوقيع على مذكرة تفاهم استراتيجية.

وقع مذكرة التفاهم كل من سيفي روباوالا، الرئيس التنفيذي لمجموعة اللولو، وغونغ تشينغهاو، المدير العام لمجموعة مدينة السلع الصينية في تشجيانغ، بحضور شاو تشون هونغ، نائب عمدة مدينة أيو، ويوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو، وعدد من كبار المسؤولين.

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، مع التركيز على الترويج للمنتجات الصينية من خلال شبكة لولو الواسعة للبيع بالتجزئة، ودعم التوسع العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز كفاءة سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية عبر الحدود.

وفي كلمته بهذه المناسبة، سلّط يوسف علي موسليام الضوء على التعاون طويل الأمد بين لولو والصين، قائلاً: تعمل مجموعة لولو بنشاط في مجال التوريد من الصين منذ أكثر من عقدين وتعزز هذه الشراكة التزامنا بتوسيع التجارة الثنائية، ونتطلع إلى تقديم المزيد من المنتجات الصينية عالية الجودة لمستهلكينا في دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية الأخرى.

وقال شاو تشون هونغ: لطالما كانت أيو مركزاً عالمياً للتجارة، وخاصة في قطاع السلع الأساسية ويمثل هذا التعاون مع مجموعة اللولو فرصة قيّمة لزيادة دمج أعمالنا في الأسواق العالمية وتعميق العلاقات التجارية بين الصين ودولة الإمارات.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة لولو تعمل في الصين منذ 25 عاماً، ولديها حالياً أربعة مكاتب توريد تقع في هونغ كونغ، وجوانزهو، وأيو، وفوجيان. وتُصدّر المجموعة منتجاتٍ تتجاوز قيمتها 250 مليون دولار سنوياً من الصين إلى دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق عالمية أخرى كما توظّف لولو أكثر من 300 مواطن صيني في جميع عملياتها بالصين.