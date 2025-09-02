الأربعاء 3 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

إدراج صكوك بـ500 مليون دولار من «بن غاطي» بـ«ناسداك دبي»

إدراج صكوك بـ500 مليون دولار من «بن غاطي» بـ«ناسداك دبي»
2 سبتمبر 2025 19:47

دبي (الاتحاد)
رحّبت ناسداك دبي، بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار من شركة «بن غاطي القابضة» للتطوير العقاري.
وأوضحت «ناسداك دبي» أن الصكوك تستحق في عام 2030 وجرى إصدارها ضمن برنامج «بن غاطي» لإصدار الصكوك البالغة قيمته 1.5 مليار دولار.
شهد الإصدار إقبالاً واسعاً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، وتمت تغطية الاكتتاب بخمسة أضعاف قيمة الطرح، وتجاوزت طلبات الاكتتاب 2.5 مليار دولار.
ونظراً لمستوى الطلب المرتفع، فقد تم تسعير الصكوك بمعدل ربح نسبته 8.125%، بعد خفض معدل الربح عن التوجيهات الأولية.
واحتفالاً بعملية الإدراج الناجحة، قرع محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة «بن غاطي القابضة» جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي.
يُذكر أنّ هذه الصكوك مدرجة أيضاً في بورصة لندن.
وقال محمد بن غاطي إن الإدراج الناجح لصكوكنا الجديدة البالغة قيمتها 500 مليون دولار في ناسداك دبي محطة مهمة في مسيرة نمو الشركة، ويؤكد مستوى الإقبال القوي الثقة الكبيرة من المستثمرين الإقليميين والدوليين بقوة مركزنا المالي ورؤيتنا المستقبلية.
من جانبه، قال حامد علي: تعكس أحدث عملية إدراج صكوك لشركة بن غاطي في ناسداك دبي الطلب العالمي المستمر على أدوات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب الجاذبية المتنامية لدبي كمركز رائد لأسواق رأس المال، ونؤكد في ناسداك دبي التزامنا بتوفير منصة متطورة لربط الجهات المصدرة بقاعدة متنوعة من المستثمرين.
وبهذا الإدراج، تصل القيمة الإجمالية لإدراجات الصكوك من «بن غاطي» في ناسداك دبي إلى مليار دولار، وهو ما يدل على ثقة الشركة المستمرة في البورصة.
وتواصل ناسداك دبي تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للتمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث بلغت القيمة الإجمالية لإدراجات الصكوك 98.6 مليار دولار عبر 108 عمليات إدراج، مما يعزّز موقعها ضمن أبرز منصات إدراج الصكوك على مستوى العالم.

أخبار ذات صلة
6 مواجهات تجعل سبتمبر «الأصعب» على الوحدة
الإمارات تشارك في الاجتماع التنسيقي الخليجي للدورة الـ39 لـ«تنفيذية» الاتحاد البرلماني العربي
آخر الأخبار
6 مواجهات تجعل سبتمبر «الأصعب» على الوحدة
الرياضة
6 مواجهات تجعل سبتمبر «الأصعب» على الوحدة
اليوم 16:00
الإمارات تشارك في الاجتماع التنسيقي الخليجي للدورة الـ39 لـ«تنفيذية» الاتحاد البرلماني العربي
علوم الدار
الإمارات تشارك في الاجتماع التنسيقي الخليجي للدورة الـ39 لـ«تنفيذية» الاتحاد البرلماني العربي
اليوم 15:59
حاكم الشارقة يُصدر مرسومين أميريين بشأن إنشاء وتشكيل مجلس الشارقة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
علوم الدار
حاكم الشارقة يُصدر مرسومين أميريين بشأن إنشاء وتشكيل مجلس الشارقة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
اليوم 15:56
تحذير من كوندي..«إنه الاستهلاك المفرط»
الرياضة
تحذير من كوندي..«إنه الاستهلاك المفرط»
اليوم 15:51
عطلة المولد النبوي الشريف في حكومة عجمان
علوم الدار
عطلة المولد النبوي الشريف في حكومة عجمان
اليوم 15:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©