إدراج صكوك بـ500 مليون دولار من «بن غاطي» بـ«ناسداك دبي»

دبي (الاتحاد)

رحّبت ناسداك دبي، بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار من شركة «بن غاطي القابضة» للتطوير العقاري.

وأوضحت «ناسداك دبي» أن الصكوك تستحق في عام 2030 وجرى إصدارها ضمن برنامج «بن غاطي» لإصدار الصكوك البالغة قيمته 1.5 مليار دولار.

شهد الإصدار إقبالاً واسعاً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، وتمت تغطية الاكتتاب بخمسة أضعاف قيمة الطرح، وتجاوزت طلبات الاكتتاب 2.5 مليار دولار.

ونظراً لمستوى الطلب المرتفع، فقد تم تسعير الصكوك بمعدل ربح نسبته 8.125%، بعد خفض معدل الربح عن التوجيهات الأولية.

واحتفالاً بعملية الإدراج الناجحة، قرع محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة «بن غاطي القابضة» جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي.

يُذكر أنّ هذه الصكوك مدرجة أيضاً في بورصة لندن.

وقال محمد بن غاطي إن الإدراج الناجح لصكوكنا الجديدة البالغة قيمتها 500 مليون دولار في ناسداك دبي محطة مهمة في مسيرة نمو الشركة، ويؤكد مستوى الإقبال القوي الثقة الكبيرة من المستثمرين الإقليميين والدوليين بقوة مركزنا المالي ورؤيتنا المستقبلية.

من جانبه، قال حامد علي: تعكس أحدث عملية إدراج صكوك لشركة بن غاطي في ناسداك دبي الطلب العالمي المستمر على أدوات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب الجاذبية المتنامية لدبي كمركز رائد لأسواق رأس المال، ونؤكد في ناسداك دبي التزامنا بتوفير منصة متطورة لربط الجهات المصدرة بقاعدة متنوعة من المستثمرين.

وبهذا الإدراج، تصل القيمة الإجمالية لإدراجات الصكوك من «بن غاطي» في ناسداك دبي إلى مليار دولار، وهو ما يدل على ثقة الشركة المستمرة في البورصة.

وتواصل ناسداك دبي تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للتمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث بلغت القيمة الإجمالية لإدراجات الصكوك 98.6 مليار دولار عبر 108 عمليات إدراج، مما يعزّز موقعها ضمن أبرز منصات إدراج الصكوك على مستوى العالم.