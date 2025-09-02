الدورة 31 من «مهرجان دبي للتسوق» تنطلق 5 ديسمبر المقبل

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة موعد انطلاق فعاليات الدورة الحادية والثلاثين لمهرجان دبي للتسوق، والتي ستقام ما بين 5 ديسمبر 2025 و11 يناير 2026، لتقدم لسكان وزوّار المدينة فعاليات ترفيهية ممتعة، وتخفيضات، وسحوبات وجوائز مميزة.وتحول مهرجان دبي للتسوق منذ انطلاقته في عام 1996 من مبادرة مبتكرة في قطاع التجزئة إلى ظاهرة ثقافية تتمتع بشهرة عالمية تستقطب ملايين الزوار لتحول مدينة دبي إلى وجهة نابضة بالحياة، وتستمر الدورة الجديدة من المهرجان لمدة 38 يوماً، يوفر خلالها تجارب تسوق فريدة، وعروضاً ترويجية مميزة، وأنشطة ترفيهية، وسحوبات وجوائز قيمة، وفعاليات متنوعة، وهو ما يعزز من مكانة دبي كوجهة مفضلة للزيارة.

وتنطلق فعاليات مهرجان دبي للتسوق بحفلات نهاية الأسبوع الافتتاحية، التي يحييها نخبة من أشهر الفنانين، كما ستقام فعاليات مفضلة لدى الجمهور، والتي تم تطويرها هذا العام، بما فيها عروض طائرات الدرون، وأوتو سيزون.

وسوف يحظى سكان وزوار الإمارة بفرصة الاستمتاع بأحد أكثر عروض المهرجان روعة على الإطلاق، حيث ستشارك في عروض طائرات الدرون أكثر من 1000 طائرة، من بينها 100 طائرة مزودة بالألعاب النارية، لتقدم لوحات فنية تضيء سماء المدينة، وسيكون الجمهور على موعد مع عرضين مشتركين جديدين كل مساء وذلك للمرة الأولى، ليصبحا أطول العروض في تاريخ المهرجان، وتتوفر هذه العروض مجاناً للجميع، ليستمتعوا بمشاهدة القصص والرسومات التي ترسمها هذه الطائرات طوال فترة المهرجان.

ويواصل «أوتو سيزون» مهرجان دبي للتسوق مسيرة النجاح التي حققتها الدورة السابقة، حيث يوفر مجموعة مميزة من التجارب الممتعة، وتتجاوز الفعالية المفهوم التقليدي لعرض السيارات، لتتحول إلى فعالية مجتمعية توفر فرصة مميزة لعشاق السيارات للتواصل، ومشاركة شغفهم، والاحتفاء بالثقافة الغنية لعالم السيارات.

وتعود فعالية «إي آند إم أو تي بي» من جديد إلى حي دبي للتصميم بشكل أكبر ومميز، مع مشاركة 27 مطعماً جديداً، و56 متجر تجزئة، معظمها علامات تجارية محلية، وأكثر من 100 منتج حصري. فضلاً عن احتضان حفلات موسيقية مجانية، وعروضاً فنية.

ويمكن للجمهور الاستمتاع بمناظر حتا الطبيعية، وقضاء أوقات ممتعة مع العائلة ضمن فعالية حتا x مهرجان دبي للتسوق، وتشمل الفعاليات عروض أضواء حتا، والحفلات الموسيقية في الهواء الطلق، وتجارب المأكولات وفنون الطهي الفاخرة، وعروض الألعاب النارية، والأنشطة المخصصة للأطفال.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: تنظيم مهرجان دبي للتسوق على مدار ثلاثة عقود يعكس الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة، وكذلك مرونة المدينة وطابعها الفريد في إعادة تعريف ما هو ممكن، نجح المهرجان خلال هذه السنوات في استقطاب أعداد متزايدة من الضيوف من جميع أنحاء العالم، ما أسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والسياحي، وأتاح لملايين الزوار من قضاء أوقات ممتعة وصنع ذكريات لا تُنسى، وبدعم شركائنا والجهات المعنية، يواصل المهرجان دوره في تعزيز مكانة دبي والمساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33» الرامية إلى ترسيخ مكانتها مدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، ونتطلع للترحيب بضيوفنا من داخل الدولة وخارجها في الدورة الحادية والثلاثين لمهرجان دبي للتسوق، ليعود كل شخص وفي ذاكرته لحظات مميزة من هذه الوجهة الفريدة.وسوف يحظى المتسوقون بفرصة الاستفادة من أفضل العروض التي تشمل تخفيضات كبيرة، ومنتجات محدودة الإصدار لأبرز العلامات التجارية، إلى جانب زيارة متاجر البيع المؤقتة التي تضم خيارات من مصممين محليين وعلامات عالمية فاخرة، ويشارك أكثر من 1000 متجر من العلامات التجارية الراقية الشهيرة لتقديم جوائز قيمة في سحوبات مهرجان دبي للتسوق الكبرى.