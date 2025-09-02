«غرفة عجمان» تشارك في مؤتمر الغرف العالمي بملبورن

ملبورن (الاتحاد)

تشارك غرفة عجمان في فعاليات مؤتمر الغرف العالمي الرابع عشر، الذي انطلق في مدينة ملبورن ـ أستراليا، تحت شعار «الأعمال والحكومة والغرف التجارية ـ شركاء من أجل الرخاء» ويستمر حتى 4 سبتمبر الجاري.يترأس وفد الغرفة إلى المؤتمر محمود عثمان أبوالشوارب، عضو مجلس إدارة غرفة عجمان وعضوية محمد علي الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء.

يشارك في المؤتمر العالمي أكثر من 1200 من قادة غرف التجارة وقادة الأعمال ومسؤولي الجهات الحكومية والمستثمرين، من أكثر من 100 دولة، ويهدف إلى توفير منصة عالمية لبحث سبل تعزيز التعاون بين الغرف التجارية، واستعراض أفضل الممارسات العالمية، وتبادل التجارب والأفكار، إلى جانب تسليط الضوء على المبادرات والخدمات المبتكرة التي تقدمها الغرف التجارية حول العالم، بما يسهم في تطوير قنوات التواصل وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد العالمي.

وذكر محمود أبوالشوارب أن مشاركة غرفة عجمان في الحدث العالمي تعكس حضورها الفاعل على الساحة الدولية، وتسهم في دعم أهدافها الاستراتيجية من خلال تعزيز القدرة التنافسية للإمارة وجذب الاستثمارات، إلى جانب التعريف بمبادراتها ومشاريعها المبتكرة، كما تجسد هذه المشاركة مكانة عجمان كمركز اقتصادي واعد، وتفتح آفاقاً واسعة لبناء شراكات استراتيجية تدعم القطاع الخاص وتعزز مسيرة التنمية المستدامة.

من جانبه أوضح محمد الجناحي، أن وفد الغرفة سيعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع ممثلي الغرف التجارية والجهات المشاركة في المؤتمر، لبحث سبل التعاون المشترك واستكشاف فرص الشراكات الاقتصادية والاستثمارية.