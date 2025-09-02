موديز تتوقع ارتفاع ربحية بنوك الإمارات بالنصف الثاني

مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)

حققت أكبر أربعة بنوك في دولة الإمارات أرباحاً صافية مجمعة بلغت 32 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 6% على أساس سنوي، وفقاً لوكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، التي توقعت أن تحافظ البنوك الإماراتية على زخم النمو المرتفع في صافي الأرباح خلال النصف الثاني من العام.

وتضم هذه البنوك كلاً من بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي.

وأوضحت الوكالة في تقرير أصدرته اليوم أن نمو ربحية «البنوك الأربعة» التي تستحوذ على نحو 73% من إجمالي أصول النظام المصرفي، جاء مدفوعاً بشكل أساسي بالأرباح غير الممولة القوية، بالإضافة إلى النمو المستمر لصافي دخل الفوائد، وذلك على الرغم من التخفيضات الثلاثة في أسعار الفائدة التي بدأت منذ سبتمبر 2024.

وقال باديس شبيبلات، مساعد نائب الرئيس والمحلل لدى وكالة «موديز»: نتوقع أن تستمر الأرباح الصافية للبنوك الإماراتية في الارتفاع خلال عام 2025 على الرغم من التأثير المتوقع لانخفاض أسعار الفائدة، وارتفاع مخصصات انخفاض القيمة.

وأظهر التقرير نمو صافي دخل الفوائد للبنوك الأربعة بنسبة 6% على أساس سنوي، ونمو صافي هامش الفوائد الإجمالي بنسبة 2.4% مقارنة بنمو 2.5% قبل عام، فيما شهد الدخل غير الممول ارتفاعاً حاداً بنسبة 28% على أساس سنوي، مما يعكس الأداء القوي للسوق، والنمو الكبير في صافي الرسوم والعمولات، بالإضافة إلى المكاسب غير المتكررة التي تم تحقيقها خلال الفترة.

وأشار التقرير إلى تحسن الكفاءة التشغيلية حيث انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 27% من 28% في العام السابق، وذلك بعد أن عوض ارتفاع الإيرادات الزيادة في المصاريف التشغيلية التي نمت بنسبة 10%.