19.1 مليار درهم مكاسب القيمة السوقية للأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

عادت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية للارتفاع في ثاني يوم تداول من الأسبوع الحالي، لينجح مؤشر أبوظبي في تعزيز إغلاقه فوق مستوى 10 آلاف نقطة، في حين تمكن مؤشر دبي من استعادة مستوى 6 آلاف نقطة، لتبلغ مكاسب القيمة السوقية للأسهم المحلية أمس 19.1 مليار درهم منها 12 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية بمفرده واستقطبت الأسواق سيولة إجمالية بقيمة 1.89 مليار درهم بعد تداول 514.44 مليون سهم خلال 35 ألفاً و427 صفقة.



سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع المؤشر العام للسوق أمس بمقدار 24 نقطة ليغلق عند مستوى 10034.1 نقطة، وبلغت قيمة التداولات 1.09 مليار درهم، شملت ما يزيد على 293.31 مليون سهم عبر 20697 صفقة، وجاء ارتفاع المؤشر محصلة لارتفاع أسهم 44 شركة، مقابل انخفاض أسهم 31 شركة، وثبات أسهم 46 شركة.

وتصدر سهم «أدنوك للإمداد» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 180 مليون درهم، وتلاه سهم «العالمية القابضة» بقيمة 128.47 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بقيمة 102.62 مليون درهم، ويليه «الدار» بقيمة 89.42 مليون درهم، وجاء سهم «أبوظبي الوطنية للفنادق» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 41.13 مليون سهم، وتلاه سهم «أدنوك للإمداد» بتداول 33.45 مليون سهم، ثم «أدنوك للغاز» بنحو 30.76 مليون سهم، وجاء «رأس الخيمة العقارية» رابعاً بنحو 21.73 مليون سهم. وشهد السوق ارتفاع عدد من الأسهم النشطة كان أبرزها «ملتيبلاي» بنسبة 1% ليغلق عند 3.03 درهم، و«أدنوك للغاز» بنسبة 0.9% ليسجل 3.35 درهم، وأيضاً «الدار» بنسبة 1.38% ليغلق عند 9.49 درهم، و«أدنوك للإمداد» بنسبة 2% ليسجل 5.39 درهم. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب غير الخليجيين والعرب، من الأسهم نحو 405.13 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 351.87 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار نحو 53.25 مليون درهم كمحصلة «شراء». وانخفضت تعاملات شراء المؤسسات المالية عن تعاملات البيع، حيث بلغت 813.14 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 819.22 مليون درهم لتكون المحصلة صافي «بيع» بنحو 6 ملايين درهم، وربحت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق أمس 12 مليار درهم، لتبلغ 3.098 تريليون درهم.



سوق دبي

واستعاد المؤشر العام لسوق دبي المالي مستوى 6 آلاف نقطة، بعد أن أغلق على ارتفاع أمس بمقدار 41.58 نقطة وبنسبة 0.69% عند مستوى 6010.89 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 30 شركة، مقابل انخفاض أسهم 13 شركة، وثبات أسهم 8 شركات. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في ختام التعاملات 807.29 مليون درهم، بعد التعامل على 211.13 مليون سهم، من خلال تنفيذ 14730 صفقة.



المستثمرون الإماراتيون

عززت تعاملات شراء المستثمرين الإماراتيين من أداء سوق دبي المالي، ليبلغ إجمالي قيمة مشتريات الإماراتيين من الأسهم نحو 493.12 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 359.9 مليون درهم، ليبلغ صافي استثمار المواطنين الإماراتيين 245.73 مليون درهم كمحصلة «شراء».

وفي المقابل، بلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «بيعاً» بمقدار 70.77 مليون درهم، بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 547.27 مليون درهم، وعمليات بيع بقيمة 618 مليون درهم، وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في سوق دبي بنحو 7.1 مليار لتسجل 1.031 تريليون درهم أمس، مقارنة بنحو 1.024 تريليون درهم في اليوم السابق.