الذهب يواصل الصعود إلى قمم غير مسبوقة

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها القياسي اليوم الأربعاء متماسكة فوق مستوى 3500 دولار الرئيسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميريكي) على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.2 بالمئة ليلامس مستويات 3540.64 دولار للأوقية بحلول الساعة 0054 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.4 بالمئة إلى 3607.60 دولار.



ويتوقع المتعاملون حالياً بنسبة 92 بالمئة أن يخفض المركزي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 17 سبتمبر، وفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.ئي.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 40.81 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 0.6 بالمئة إلى 1412.30 دولار، وارتفع البلاديوم واحداً بالمئة إلى 1145.69 دولار.



