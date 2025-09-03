الخميس 4 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

انطلاق فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي في "فلاديفوستوك" الروسية

انطلاق فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي في "فلاديفوستوك" الروسية
3 سبتمبر 2025 10:20

انطلقت في مدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي اليوم، فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي بنسخته العاشرة وسط مشاركة دولية ومحلية واسعة.

وتستمر أنشطة الحدث حتى 6 سبتمبر الجاري، وتنعقد فعالياته في مقر حرم جامعة الشرق الأقصى، وتحمل دورة هذا العام شعار: "الشرق الأقصى.. التعاون من أجل السلام والازدهار".

وأكد ممثلون من أكثر من 70 دولة وإقليماً مشاركتهم في المنتدى، حيث سيلقى الحدث مشاركة واسعة من وفود من فيتنام والهند والصين ولاوس وماليزيا وتايلاند.

وشارك في نسخة العام الماضي من المنتدى أكثر من 7.1 ألف شخص من 75 دولة، بما في ذلك ممثلون عن قطاع الأعمال ومسؤولون حكوميون.

ومن المتوقع أن تتجاوز الاتفاقيات الموقعة هذا العام حصيلة العام 2024، حيث تم إبرام 313 اتفاقية بقيمة إجمالية تزيد عن 5.5 تريليون روبل، بما في ذلك 27 عقدا مع منظمات أجنبية.

ويحفز المنتدى الاستثمارات الأجنبية في الشرق الأقصى ويعزز التعاون الاقتصادي الإقليمي، ويبحث بشكل سنوي مجموعة واسعة من القضايا من عرض الشروط المميزة للنشاط التجاري في المنطقة إلى بحث سبل تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلمة في الجلسة العامة للمنتدى، يتوقع أن يسلط فيها الضوء على التحديات الرئيسية في الاقتصاد العالمي والفرص الاستثمارية في الشرق الأقصى الروسي.

وتشمل أجندة المنتدى جلسات عامة، ومناقشات مفتوحة، وطاولات مستديرة، وورش عمل متخصصة، تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي.

 

المصدر: وام
روسيا
فلاديمير بوتين
