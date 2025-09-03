«طاقة» تنجز صفقة تمويل مشروع محطتين لتوليد الكهرباء في السعودية



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، إلى جانب كلٍّ من شركة «جيرا» اليابانية و«البواني المالية»، التابعة لـ«البواني القابضة» السعودية، عن إنجاز صفقة لتمويل مشروع إنشاء محطتين جديدتين لتوليد الكهرباء في المملكة العربية السعودية.

تم إنجاز هذه المرحلة بإشراف وزارة الطاقة في المملكة بالشراكة مع «الشركة السعودية لشراء الطاقة»، عقب توقيع اتفاقيتين لشراء الطاقة لمدة 25 عامًا لكل محطة بين الشركاء «طاقة»، و«جيرا»، و«البواني».

وستستخدم المحطتان الجديدتان وهما، محطة «رُماح 2»، ومحطة «النعيرية 2»، توربينات الغاز ذات الدورة المركبة لتوليد قدرة إجمالية تبلغ 3.6 جيجاواط من الطاقة الكهربائية. ويجري تنفيذ مشروع إنشاء المحطتين وفق نموذج (البناء، التملك، التشغيل) وستوفران الدعم للجهود الرامية لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة في المملكة.

ويتطلب إنشاء المحطتين استثماراً إجمالياً يقارب 4 مليارات دولار أميركي (14.7 مليار درهم إماراتي تقريباً)، وقد تم تأمين التمويل من تحالف مؤسسات مصرفية يضم مصارف إقليمية ودولية رائدة، عبر قروض للديون الرئيسية ورأس المال، حيث تجاوز معدل المديونية 80%، مما يعكس الأسس القوية لمشروع المحطتين، وثقة الجهات الدائنة، التي تشمل كلاً من مصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك السعودي الأول، والبنك الوطني السعودي، والمؤسسة العربية للاستثمارات البترولية، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الصين، وبنك أبوظبي الأول.

وسيتم إنشاء المحطتين من خلال شركات ذات غرض خاص، تتوزع حصص ملكيتها بين الشركاء الثلاث، «طاقة» 49%، و«جيرا» 31%، و«البواني» 20%، فيما ستتولى أعمال التشغيل والصيانة شركات خاصة أخرى وفق نفس حصص الملكية.

وتم منح عقود الهندسة والمشتريات والإنشاء لكلتا المحطتين إلى شركة «هاربين إلكتريك إنترناشيونال ليميتد»، ومجموعة «تشاينا تايسيجو سيفيل إنجنييرنغ ليميتد». وسيتم تجهيز المحطتين بتوربينات الغاز ذات الدورة المركبة عالية الكفاءة والأحدث من نوعها، مع تهيئتهما بإمكانية مستقبلية لتركيب التقنيات المصممة لالتقاط الكربون، دعماً لأهداف وزارة الطاقة السعودية لانتزاع الكربون، التي تنص عليها رؤية السعودية 2030.

ويتوافق المشروعان أيضاً مع طموح مبادرة السعودية الخضراء المتعلق بالحياد الصفري لغازات الدفيئة بحلول عام 2060 ضمن إطار نهج الاقتصاد الدائري للكربون.

وقال فريد العولقي، الرئيس التنفيذي لقطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه في «طاقة»: «يسعدنا في «طاقة» إنجاز صفقة التمويل هذه، فهي خطوة مهمة نحو إحراز التقدم في مشروع تطوير المحطتين، مما يرسّخ مكانتنا كشريك الأعمال المفضل لمشاريع المرافق عالمية المستوى. وبصفتنا المطوّر الرئيسي لمشروع المحطتين، سنُسخِّرُ قدراتنا وخبراتنا العالمية لدعم طموحات المملكة بإنتاج مزيج أمثل للطاقة. ومن اللّافت أن أعمال الإنشاء في كلتا المحطتين تمضي بثبات مع إنجاز مرحلة الأعمال الأولية مؤخراً. إننا نطور المحطتين بشكل يلبي تطلعات المستقبل من خلال تجهيزهما بتوربينات الغاز ذات الدورة المركبة عالية الكفاءة، تأكيداً لالتزامنا الراسخ بالنمو وإزالة الكربون».

بدوره، قال ستيفن وين، رئيس الاستراتيجية للمشاريع العالمية في «جيرا»: «يسرنا في «جيرا» إنجاز صفقة لتمويل مشروع المحطتين وفق اتفاقية شراء الطاقة واتفاقيات التمويل مع جهات التمويل الرئيسية، بما يعكس قدراتنا الواسعة وخبراتنا العالمية في مجال تطوير مشاريع بمثل هذا الحجم بنجاح. سيعزّز مشروع المحطتين حضورنا في المملكة العربية السعودية، ومساهمتنا بدعم جهود المملكة لضمان إمدادات موثوقة ومستدامة للطاقة. ستمتلك المحطتان إمكانية مستقبلية لانتزاع الكربون، تماشياً مع هدف «جيرا» المتمثل بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وننتهز هذه الفرصة لنهنئ شركاءنا على تحقيق هذا الإنجاز الكبير».

ومن جهته، أكد المهندس فخر الشواف، الرئيس التنفيذي لشركة البواني القابضة: «يشكّل هذا الإنجاز علامة فارقة في مسيرة «البواني» ودعمها لتحول الطاقة في المملكة تماشياً مع رؤية 2030، ومن خلال شراكتها مع شركتي «طاقة» و«جيرا». هذه المشاريع الاستراتيجية ستوفر حلول طاقة مستدامة تسهم في النمو والازدهار الاقتصادي في المملكة العربية السعودية».